26. Catalunya prepara la seva ‘bola Genki’: demà s’aprovaran les dues lleis de desconnexió

Una exclusiva de l’ACN d’aquesta tarda donava la gran notícia: demà s’aprovaran les dues lleis de desconnexió, és a dir, no només la del Referèndum, sinó que també la de Transitorietat Jurídica. Pocs minuts després, a les 19:30, compareixien Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per expressar el total suport als 7 nous encausats pel Tribunal de Comptes (sense prèvia imputació), que s’afegeixen als inhabilitats Mas, Ortega, Rigau i Homs. Són 5 milions els que demana aquest tribunal com a fiança a pagar màxim el 25 de setembre per l’organització (i la teòrica malversació de fons) del 9N2014. Junqueras, al seu torn, ha dit que celebrar un referèndum no és un delicte “ni en el dret internacional ni en l’espanyol”. Tot per impedir l’1 d’octubre. El president ha dit que espera una resposta massiva de la ciutadania a les urnes.

A les preguntes dels mitjans, Puigdemont ha insistit que res no impedirà que l’1 d’octubre se celebri. “No hi ha alternativa a votar, per més traves que vulguin posar”. Al president i al vicepresident ja només els ha faltat fer una crida a omplir d’energia la bola Genki, després de l’apel·lació a la participació massiva al referèndum. No se’ls escapi que entre això i tot el que pugui passar demà, el signe ‘+’ de la Diada, que ja ha arribat als 240.000 inscrits, s’inflarà encara més. Puigdemont ha reblat: “No se’ns escapa el moment triat pel Tribunal de Comptes per inculpar persones que ningú no ha encausat”. El president ha trobat inacceptable que aquest òrgan no hagi ni tant sols esperat a rebre tota la documentació requerida, i a una altra pregunta de la premsa sobre el que s’ha d’aprovar demà, ha respost de manera enigmàtica i amb un somriure sorneguer: “nosaltres respectem la separació de poders”.

La notícia de darrera hora sobre l’aprovació de les dues lleis de desconnexió, i aquesta del Tribunal de Comptes, han relegat la imatge carca del matí a un segon pla: el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ple de medalles i condecoracions penjades, obria l’any judicial en una sala presidida pel rei (amb encara més medalles penjades), i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, per dir davant tota la plana major de la justícia espanyola que la unitat d’Espanya està per sobre la democràcia. No ho ha dit amb aquestes paraules, però així ho hem entès tots. Amb tota la pompa, pròpia del segle XIX, ha omplert els informatius de caspa: “Cap principi democràtic pot emparar ni legitimar que una part disposi sobre el tot”. A Madrid ho tenen tot preparat per combatre la voluntat del Parlament de Catalunya, que demà pot donar un bolc a l’Statu Quo.



El gest dels jutges espanyols és poc imparcial, però no pas inesperat. La separació de poders en aquest Estat ha brillat per la seva absència des de fa segles. El Govern català i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han respost que Espanya no pot utilitzar la via penal per atacar el referèndum, perquè no és cap delicte fer-lo. És més: Catalunya durà el procediment fins a les darreres conseqüències internacionals si Moncloa tira pel dret. A nivell internacional també, avui s’ha donat a conèixer l’informe “Catalonia’s Legitimate Right to Decide”, elaborat per quatre experts internacionals en la matèria i hi ha hagut un debat al parlament britànic on hi havia sobre la taula un altre informe, el “The Catalan Independence vote 2017”, en el qual s’adverteix als parlamentaris del Regne Unit que el vot català serà vinculant.



Més domèsticament parlant, avui s’ha incrementat una mica més el to de les intervencions dels polítics: l’unionisme està nerviós per la inclinació de Barcelona en Comú cap a l’obertura dels col·legis electorals a Barcelona. Gerardo Pisarello era molt clar en aquest sentit, i Ada Colau ho ha anat insinuant durant el que portem de setmana. Si Barcelona obre, el referèndum guanyarà en garanties i el “Sí crític” de Pisarello afavorirà la participació que cada vegada es preveu més alta. A això, Xavier Garcia Albiol, desbocat, ha demanat a Pisarello que sigui “més agraït a la terra que el va acollir”. Una mostra flagrant de racisme que gairebé tothom ha denunciat. La CUP també ha comparegut avui per donar l’absolut suport a totes les mobilitzacions que es donin per afavorir la participació l’1 d’octubre, mentre la compareixença de premsa de CSQEP ha tornat a decepcionar, una vegada més, per la seva inconcreció. Esperem que donin almenys llibertat de vot als seus diputats demà. La darrera novetat del dia relacionada amb el procés és la petició de Junts pel Sï i la CUP d’un ple monogràfic per divendres, per debatre la situació de Catalunya, sense més detalls.



Tot apunta a què demà la fase de desobediència (o d’obediència a la nova legalitat) s’inicia de manera oberta. El que passi a partir d’aquest moment és tota una incògnita, però la determinació, afortunadament, hi és.