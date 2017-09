25. El Govern convoca oficialment el país a un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre

Dietari 2014 Dimecres, 6.9.2017. 23:59 h

El president Puigdemont acaba de convocar només fa uns minuts, a les 23:30, i de manera oficial, el referèndum d’autodeterminació de Catalunya per l’1 d’octubre. La signatura al decret de convocatòria ha anat acompanyada de la del vicepresident Oriol Junqueras i la de la resta del Govern reunit en un consell extraordinari d’urgència en una sala del mateix Parlament, després d’una sessió maratoniana plenària que ha començat a les 10h del matí.



El motiu de la diferència horària ha estat la tensió i el filibusterisme al qual s’ha vist sotmesa la sessió aparentment ordinària del ple del Parlament d’avui, una jornada que començava amb una concentració de la CUP a les 9h. Tot just començar la històrica sessió, a un quart d’onze del matí, Marta Rovira ha obert el camí de la desobediència demanant una modificació del reglament per introduir el debat i la votació de la llei del Referèndum. Després també s’ha demanat que aquest punt passés a ser el primer a tractar-se. I ho ha estat, però el punt ha trigat a tractar-se ni més ni menys que 10h, després de la pressió a la qual els grups de l’oposició han sotmès a la president del Parlament, Carme Forcadell, perquè desistís de cometre aquest “golpe a la democràcia”.



Fins a cinc vegades s’ha reunit la Mesa del Parlament per tractar totes i cadascuna de les reclamacions que ha fet principalment Ciutadans, que s’ha erigit com el Govern espanyol a l’ombra, amb un clar protagonisme en el paper de caps de l’oposició al Parlament; i la intervenció d’Albert Rivera en roda de premsa a Espanya, una mica abans de la compareixença de Soraya que, desencaixada, ha tornat a amenaçar l’executiu català sense massa energia. Arrimadas, just acabada la votació de la llei de referèndum, ha comparegut davant dels mitjans per anunciar una moció de censura al president Puigdemont. Ha dit que buscarà suports entre els diputats de Junts pel Sí. Bona sort.



El Parlament i la seva presidenta han hagut de forçar al màxim el reglament del Parlament, i fins i tot han acabat ultrapssant en certa manera la legalitat espanyola. El lletrat major del Parlament s’ha inhibit de l’aprovació de la llei, i el Consell de Garanties Estatutàries, que ha estat ignorat per la majoria independentista, ha emès un comunicat dient que els grups de l’oposició tenen dret a demanar-los els informes pertinents. L’òrgan, merament consultiu, té un mes per elaborar els seus informes i, davant la situació d’extraordinarietat, es fa evident que no hi ha temps per això. És per això que els partits independentistes han decidit començar a saltar el mur. Si es vol la independència, o bé aconseguir-la a través d’un referèndum, i l’Estat espanyol no ho permet, l’únic alternativa és encetar el camí de la obediència pròpia i la desobediència a l’Estat matriu.



Saltar el mur, prendre la llibertat i no suplicar-la. Aquest ha estat el desig de la majoria dels catalans des de la primera gran mobilització. La llei del Referèndum s’ha aprovat a dos quarts de deu de la nit, amb una imatge icònica: mig Parlament buit per l’absència de Cs, PSC i PP, i la diputada Maria Àngels Martínez de Podem retirant les banderes espanyoles que havia deixat el Partit Popular a l’hora d’abandonar l’hemicicle. Els populars havien deixat Senyeres i rojigualdes, i la diputada lila ha retirat només les espanyoles, malgrat la presidenta Forcadell li ha demanat que les retornés. Tot una imatge icònica, com dèiem, que recorda la fi del règim de la URSS, la caiguda del mur de Berlín...



Es respira un canvi d’època, l’inici de la fi del franquisme a Catalunya. Parlant de la formació lila, la jornada d’avui ha certificat també la mort política d’Iniciativa. Els diputats Franco Rabell i Coscubiela han negat la paraula a Podem quan es debatien les esmenes a la llei, ja a les nou del vespre. Giner (Podem) havia demanat partir les intervencions de CSQEP en dues, per fer evident la pluralitat del grup. La qüestió ha acabat amb Nuet, des de la Mesa, cridant a crit pelat a Coscubiela que, com a portaveu tenia la potestat de decidir-ho. Podem i EUiA s’han absentat de la sala mentre Rabell prenia la paraula, però el grup parlamentari ha acabat votant conjuntament abstenció quan s’ha fet la votació de la llei. Iniciativa està pagant la indefinició perillosa amb la que ha estat jugant des del primer minut (el 2012) i que ja va dur a la mort a UDC. Indefinir-se, inhibir-se, mata. La neutralitat no existeix, cal prendre partit. En el debat d'esmenes de la llei, just abans de la votació final, tot just després de la baralla, la CUP ha cedit la paraula a Podem, i Fachín ha llençat la frase del dia: "Ens veiem l'1 d'octubre!" Crac.



Mentrestant, a l’Estat espanyol el Tribunal Constitucional s’ha passat el matí fent F5 a la publicació electrònica del DOGC per començar a actuar. La sessió s’ha allargat tant que l'alt tribunal, incomprensiblement, a les dues del migdia ha abandonat la guàrdia, i demà al matí, a primera hora, es preveu que admetin a tràmit el recurs de l’Estat espanyol i, oficialment, la llei de Referèndum quedi suspesa. Oficialment, perquè la llei catalana està preparada per desobeir el TC i seguir funcionant independentment del que digui l’òrgan constitucional. La pròpia president Forcadell donava un cop d’efecte abans de començar la jornada d’avui presentant una recusació als membres del Constitucional per parcialitat manifesta. Ara veure qui controla al controlador.



L’Statu Quo comença a esclatar. Tot just després de la signatura del decret de convocatòria del referèndum, la sessió al Parlament -que no havia acabat encara (la resta de l’ordre del dia seguia el seu curs)- ha seguit i JxSí i la CUP han demanat una nova modificació del reglament, per poder aprovar la Sindicatura de Comptes que haurà de regir (i que es vol aprovar mentre la llei encara sigui oficialment vigent), la organització del referèndum. El reglament s’ha tornat a forçar al màxim, i ara tot just s’està pendent d’una nova reunió de la Mesa que ha de resoldre la nova petició dels grups de la oposició de demanar un informe al Consell de Garanties Estatutàries.



Els independentistes ja han anat advertint durant la jornada als mitjans, que els agradaria haver pogut seguir aquest procediment per les vies ordinàries i amb un debat pausat i estès al llarg del temps. Però és evident que a l’altra banda del tauler hi ha un Estat que l’únic que ha fet és respondre amb TC, sancions, multes, inhabilitacions, mentides, clavegueres, amenaces, menyspreus i insults, molts insults. Quan la dignitat d’un poble és trepitjada d’aquesta manera, una situació que es deriva de la sentència del TC de 2010 contra l’Estatut, trencant l’acord entre Catalunya i Espanya referendat pels catalans, només queda la democràcia en Estat pur: l’1 d’octubre. A la nit, quan els grups de l'oposició han fet befa de l'hora que era, sembla que han oblidat que l'horari s'ha complicat precisament pel seu filibusterisme.



La jornada segueix, com els dèiem, a l’espera de com acabi la sessió d’avui (demà en ve una altra, i els independentistes n’han convocat una altra per divendres). La resolució de tot, la testimoniarem demà; caldrà mantenir el suspens.









Article escrit per Oriol Jordan

