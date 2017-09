24. Les últimes 48 hores han estat només la punta del iceberg

Dietari 2014 Dijous, 7.9.2017. 23:59 h

Ràpid. Molt, molt ràpid. Aquests dos últims dies tot un procés d'independència al xup-xup de cinc anys (o una dècada fins i tot) s'ha accelerat dràsticament, i tot ha anat molt ràpid. Tant, que és impossible d'assimilar la magnitud de tot el que està passant a Catalunya. El Parlament i el Govern de Catalunya han iniciat la desobediència a l'Estat espanyol que tant s'havia anunciat, i que tant els propis independentistes havien dit que els polítics no tindrien el valor de fer.

El Parlament i el Govern han tirat endavant una convocatòria de referèndum per marxar d'Espanya després de 300 anys. El Parlament i el Govern han tirat endavant una Constitució provisional per la Catalunya independent i una seguretat social transitòria. Tot, en 48 hores boges per la història del país. Un curt període que a l'oposició irrita i que fins i tot alguns independentistes miren amb perplexitat.

Amb tot, les últimes 48 hores són una caricatura de l'últim lustre: els que defensen votar sobre l'autodeterminació insisteixen en aquest dret democràtic mentre que els contraris posen traves infinites per evitar-ho. Uns defensant fer parlar a tots els catalans, i els altres parlant ells de manera filibusterista per evitar que ho puguin fer la resta de catalans. Tot va a la velocitat de la llum i la fèrria oposició al que s'està fent ha dut a la presidenta del Parlament a forçar al màxim la legalitat de la cambra. Amb tot, aquesta ha estat l'única opció de fer parlar els catalans, després que el govern d'Espanya, partits unionistes i tribunals hagin posat absolutament totes les traves del món perquè aquest procés inexorable cap al referèndum es fes amb més garanties.

Tot i l'explosió d'esdeveniments per segon dia consecutiu que costen d'assimilar, val la pena intentar fer una recapitulació. El dia començava a mitjanit amb el referèndum convocat oficialment mitja hora abans però amb el ple encara en marxa. El motiu: mantenir-lo funcionant fins que el DOGC publiqués oficialment el decret de convocatòria. Quan ho va fer, el ple va aprovar els membres de la sindicatura electoral. Tot plegat va acabar a tres quarts de dues del matí. Paral·lelament, el DOGC també publicava la llei de normes complemetàries del plebiscit.

El text explica que els catalans a l'estranger podran votar per correu a adreces que la Generalitat els farà saber. També s'ha descobert que es farà servir el cens a data de 30 de març a la majoria dels pobles, que des del dia 8 al 13 es farà el sorteig de la gent cridada a ocupar les meses, que els col·legis electorals es coneixeran com a molt aviat a deu dies de l'1 d'octubre i que la campanya electoral se celebrarà del 15 al 29 de setembre. A més, de matinada ja circulava el 'spot' per cridar a votar, on es veu un tren afrontant la bifurcació de dues vies.

També circulaven ja les portades dels diaris de Madrid. Algunes, per emmarcar. "Secuestro de la democracia para fracturar España", deia El Mundo. "Golpe de Estado en el Parlament", titulava l'ABC. "Los separatistas imponen su referéndum en el Parlament", era la frase de portada d'El País. Les paraules gruixudes que s'estan dient durant aquests dies des de l'unionisme i especialment des de Madrid estan superant tots els límits fins ara i també són un indicatiu del moment històric que s'està vivint.

Catalunya despertava aquest matí amb la notícia que el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras havien enviat de matinada una carta a tots els alcaldes per dir que assumeixen que cediran els locals electorals per l'1 d'octubre, com sempre. Al llarg del dia, molts batlles han signat decrets de suport a la votació i confirmant que cediran locals o han contestat la comunicació de Puigdemont. Per la nit, el president ha informat que ja són 560 els ajuntaments que s'han pronunciat a favor i 16.000 les persones que s'han inscrit a un registre del Govern per si fa falta que col·laborin en la votació. El gran dubte és encara Ada Colau. Si Barcelona falla, tot serà una mica més complicat.

Durant el matí també s'ha sabut que el govern Rajoy també ha enviat una carta a tots els alcaldes per avisar-los que el referèndum és il·legal. Molts tindran un dilema. Si el país ha de fer una revolució, no només el govern haurà d'aportar la seva dosi de desobediència. L'executiu popular s'ha reunit aquest migdia, ha enviat llei i decret del referèndum al TC i, com era de preveure, l'Alt Tribunal ha prohibit l'1 d'octubre avui mateix al voltant de les 21:30. Els dotze jutges, a més, han anunciat que enviaran advertències a més de 1.000 alts càrrecs, directors de mitjans de comunicació públics i institucions que pengen de la Generalitat, com el DOGC i els Mossos.

Mentrestant, el Parlament de Catalunya ha continuat amb el ple aprovant la nova seguretat social al matí i, a les dues de la tarda, el ple s'ha tornat a veure alterat després que Marta Rovira demanés incorporar la llei de transitorietat a l'ordre del dia. Moltes hores de discursos filibusters, recessos estèrils i crits per totes bandes han seguit en una rèplica gairebé exacte de l'extenuant jornada d'ahir. Al final d'aquest també 7 de setembre per recordar, la llei de transitorietat està a punt de ser aprovada.

Madrid i Barcelona no han estat els únics escenaris, però. Constantí ha viscut des d'ahir al vespre amb estupor la presència d'equips de la Guardia Civil que en les últimes 24 hores escorcollen tots els treballadors d'una impremta. Per què? Es rumoreja que allà s'hi podrien estar imprimint documents relacionats amb el referèndum, com les actes d'escrutini. La Guardia Civil estaria esperant ara aconseguir una ordre judicial per entrar a la impremta.