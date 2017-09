23. Comença el mambo!

Ara sí que es pot dir: després d'anys i panys dient que el xoc de trens s'estava apropant, finalment ha arribat. I amb una força que s'està començant a veure que serà de dimensions inimaginables. El dia començava com l'anterior, amb el Parlament obert després de 14 hores d'haver començat la sessió i immers en un debat filibusterista forçat per l'oposició. A les 00:45 un Parlament sense PSC, PP i C's aprovava la llei de transitorietat. Difícil d'assimilar, però la cambra de representants del poble de Catalunya ha aprovat el penúltim pas abans de poder declarar la independència amb algun marc jurídic. L'últim pas és aconseguir una majoria independentista l'1 d'octubre.

No serà fàcil, però. Gens fàcil. L'Estat ho ha deixat clar avui passant de l'amenaça a l'acció per terra, mar i aire. La Fiscalia s'ha querellat contra el Govern de Catalunya en ple i alguns membres de la mesa del Parlament. Una querella criminal. Per desobediència, prevaricació i malversació. Aquest últim pot acabar amb l'executiu de Puigdemont a la presó. La imatge icònic del govern Companys a la garjola amb el president agafant els barrots està més a prop de repetir-se que mai.

La querella, que el TSJC ha admès ja a tràmit en temps rècord, també demana mesures cautelars, com ara que es tanqui el web referèndum.cat , que cap mitjà de comunicació pugui publicar la publicitat institucional per cridar a les urnes, que s'adverteixi als ajuntaments, que es consideri demanar fiances i embargaments als querellats i que tots els cossos policials, inclosos els Mossos, retirin tot el material relacionat amb la votació, com ara urnes o paperetes.Encara és un misteri saber si la policia catalana actuarà com a policia judicial quan previsiblement el TSJC li demani. Ara bé, la Guardia Civil ja ha començat. La 'benemérita' s'ha passat 48 hores escorcollant cotxes d'empleats d'una impremta de Constantí fins que aquest divendres ha entrat. N'ha sortit amb les mans buides dues hores i mitja després. "S'han quedat perplexos de l'empresa modèlica i de la feina que es fa i han felicitat al gerent. Han marxat molt contents amb una experiència professional més", ha dit l'advocat de la impremta. La sensació és que molta més gent de l'esperada està disposada a pixar-se a la cara de l'Estat.Prova d'això és que durant les primeres 24 hores després de la convocatòria del referèndum ja han estat 560 els alcaldes que han donat suport a la votació. Alguns d'ells fins i tot s'han gravat estripant una de les notificacions que han rebut des de Madrid. Rajoy va enviar ahir notificacions a tots els alcaldes, el TC ha ordenat enviar-ne una altra a cada batlle i la fiscalia ha demanat al TSJC una altra notificació. No cabran a les bústies municipals, però el degoteig de suports continua. Amb tot, alguns alcaldes socialistes, com la de L'Hospitalet o Santa Coloma de Gramenet, ja han dit que no col·laboraran.I Barcelona? Gerardo Pisarello ha sortit avui a dir que demanaran a la Generalitat com faran la votació ara que el TC l'ha prohibida. Diu que estan preocupats per si els funcionaris podrien prendre mal, però la sensació és que volen endarrerir fins a límits surrealistes la decisió. No la de defensar el Sí o el No, sinó la de deixar votar als ciutadans. La pregunta que s'està fent molta gent és coincident: i els comuns es venien com uns revolucionaris que estaven fins i tot a desobeir amb les injustícies de l'establishment? El castell de cartes de Colau s'està desmuntant.Mentrestant, el govern d'Espanya continua amenaçant. Aquest divendres el ministre Méndez de Vigo ha dit que l'executiu actuarà amb proporcionalitat però amb fermesa. Però amb el nivell de les barbaritats que s'estan dient aquests dies, proporcionalitat al que sembla la fi del món es pot entendre com fer entrar els tancs per la Diagonal.I abans que les amenaces es comencessin a convertir en accions aquest divendres, aquest matí la CUP ha publicat un vídeo continuació de l'spot electoral de 2015. Els seus representants més coneguts seguien empenyent una furgoneta que representava el procés fins que la tiraven per un barranc. "I ara què?", deia Quim Arrufat. "Ara comença el mambo!", responia Anna Gabriel. I no li falta raó. El festival de notificacions ha començat i la Guardia Civil, que avui se l'ha vist armada passejant per Manresa i Berga, ja ha començat a actuar. Avui fent el ridícul, però qui sap fins on té previst arribar l'Estat a aturar la democràcia.Molts càrrecs electes s'estan posant en primera línia del xoc de trens i han fet un pas endavant, però si el referèndum s'ha d'acabar celebrant ha de ser amb un pas de valentia per part de centenars o milers de càrrecs, funcionaris i ciutadans. Si el govern està sol, és molt petit davant de la maquinària de l'Estat. Si a la gent que han d'empresonar són milers, es veuran desbordats. O és que faran uns judicis de Nüremberg de milers de persones per organitzar una votació?