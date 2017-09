22. El periodisme mata

Dietari 2014 Dissabte, 9.9.2017. 20:12 h

Avui al migdia la Guardia Civil ha entrat a la redacció d’El Vallenc, el setmanari de Valls, al mateix temps que tornava a registrar l’impremta de Constantí. Uns quants membres del cos de la policia espanyola s’ha quedat custodiant la porta, i sembla que finalment han requisat ordinadors i material. La reacció de la gent ha estat immediata: un centenar de persones, que després ha anat augmentant, han encerclat la façana de l’edifici amb pancartes on s’hi llegia “democràcia”, i han començat a cridar amb alegria “On estan les urnes? Les urnes on estan?” mentre brandaven paperetes impreses amb la mà.



L’acció ha evocat l’erdoganisme recent, però nosaltres tenim un referent molt nostrat. I és que, de vegades, ens oblidem que nosaltres també tenim una història de patiment i repressió allargada al temps, quan ens anem a defensar heroicament altres causes mundials. Parlem del Cu-cut! el setmanari satíric barceloní que va retratar el fracàs de l’exèrcit espanyol a Cuba el 1905. La vinyeta de Joan Garcia Junceda va provocar que la guarnició barcelonina de l’exèrcit cremés la redacció del mitjà.



La imatge de la gent cantant, muntant una urna davant la Guardia Civil, votant simbòlicament, omplint la policia espanyola de clavells... ha estat brutal. La revolució ja està en marxa, mentre alguns deixen passar el darrer tren. El director del setmanari El Vallenc ha estat cridat a declarar davant la caserna de la Guardia Civil aquest vespre. L’Estat espanyol ha traspassat una nova línia d’allò que és permissible en una democràcia: atacar la seu d’un diari... a la busca de material per un referèndum. El Col·legi de Periodistes, el Govern... tothom ha condemnat l’acció. Rajoy, mentrestant, seguia emetent el mateix discurs de sempre en un discurs, i Puigdemont afirmava que podien fer el que volguessin, que votarem igualment.



La revolució en marxa, mentre alguns deixen passar el tren. Exactament. Avui Catalunya en Comú havia de decidir què feia amb la patata calenta que tenen a Barcelona. La crispació ha augmentat després que el consistori barceloní ahir tornés a donar llargues al Govern català, sota el pretext de protegir els funcionaris i, ara, la institució. Com pensa protegir la Generalitat l’administració del cap i casal? Es preguntava Pisarello, el lloctinent d’Ada Colau. Li han caigut pals de tot arreu. Efectivament, ara és l’hora de decidir-se: o estan amb el poble o estan en contra: o urnes o tricornis. Evidentment, fer la revolució comporta uns riscos que s’han d’assumir.



En l’assemblea de l’òrgan, s’ha decidit que ja s’ho pensaran els dies 12 i 13 de setembre (passada la Diada), i faran una consulta interna per saber si participen “de la mobilització o no”, idò... però les urnes les posaran o no? A Ada Colau i als comuns se’ls comença a esgotar el crèdit, la decisió no pot allargar-se més en el temps, el referèndum és d’aquí a 22 dies. Però la nova formació (que segueix arrossegant el cadàver d’Iniciativa) segueix mirant a Espanya, a la governança impossible. Potser, d’ací a una vintena de dies, aquest error estratègic els enterri. Encara seran capaços d’anar a votar sense haver cedit espais municipals. L’Ada activista i revolucionària és a punt de morir a mans de l’Ada política.



En aquest procés de desemmascaració, l’hemeroteca haurà tingut un paper cabdal. Fa dies que circulen munts de vídeos on es veia l’Ada d’abans d’arribar al poder afirmant que seria més revolucionària que CiU, que ella sí que desobeiria davant del TC, etcètera. Fins i tot essent alcaldessa copiava exactament amb les mateixes paraules el discurs de desobediència que fa aquests dies l’independentisme per justificar la validesa del referèndum, però per defensar el referèndum de Tsipras a Grècia front la Unió Europea. I és que ja ho diuen que, de vegades, el periodisme mata.





Article escrit per Oriol Jordan

