A 20 dies del referèndum, més d'un milió d'independentistes comencen a enfonsar el transatlàntic espanyol

Dietari 2014 Dilluns, 11.9.2017. 22:30 h

Aquesta tarda, a les 17:14h, el tsunami independentista ha inundat la ciutat de Barcelona de manera física, però, encara més important, ha penetrat per totes les càmeres del gran transatlàntic espanyol al qual es referia avui el portaveu del PP estatal, i n’ha iniciat la fase d’enfonsament definitiu. Ni més ni menys. Amb aquesta nova demostració de força, on hem vist més d’un milió de persones defensant la independència, l’1 d’octubre i l’adveniment de la declaració d’independència de Catalunya es fan imparables.



El poble ha tornat a concentrar-se a ciutat comtal per sisena vegada per demanar poder votar la independència en un referèndum. Ho ha fet organitzant un gran signe ‘+’ entre els carrers Aragó i Passeig de Gràcia. La confluència, allà on hi havia la fila zero, s’ha produït on aquests dos carrers convergien, i les samarretes fluorescents de la gent han brillat en una jornada no tant calorosa com les anteriors. Una vegada més, no s’ha registrat cap incident, i els organitzadors i la Guàrdia Urbana han xifrat oficialment l’assistència en un milió, malgrat veient les imatges, potser l’assistència ha estat superior. Des de la delegació del Govern es rebaixava a vora les 300.000 persones en l’habitual guerra de xifres, una dada desmentida abans d’hora, perquè avui la web de l’assemblea registrava 450.000 inscrits. El moment més explosiu i emotiu ha estat precisament abans de començar tot l’acte, quan hem sentit el silenci més sorollós de tots: més d’un milió d’ànimes reunides callades en un minut de silenci d’homenatge als morts en l’atemptat de Barcelona i Cambrils.



Ara ja tant se val si érem un milió o dos al carrer. Ara l’únic recompte que va és el de l’1 d’octubre. I la guerra en aquest sentit, sí que segueix servida. En l’acte institucional de la Generalitat, l’alcaldesssa socialista de l’Hospitalet, Núria Marín, ha demanat personalment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deixi tranquils als alcaldes. La socialista ha denunciat que hi ha molts alcaldes que estan patint a causa del discurs del president en el qual demanava que la població interpel·lés els seus alcaldes perquè tornessin al camí de la democràcia i l’1O posin les urnes. A Tarragona, Ballesteros (l’alcalde socialista) desafiava els assistents a l’acte oficial de la ciutat que interrompien el seu discurs demanant que posés les urnes, i Àngel Ros (PSC, Lleida) assegurava haver la respost la carta al Govern recordant-los la nul·litat de la llei del Referèndum (segons el TC).



Ciutadans ha fet un acte a la Barceloneta on Albert Rivera ha bromejat sobre la qüestió, i ha tornat a repetir el discurs de la il·legalitat. Sembla ser, però, que ha comptat amb més assistents que Ada Colau, Pablo Iglesias, Xavier Domènech i Elisenda Alamany a Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Els liles han tornat a fer un discurs ambigu, l’alcaldessa ha dit que protegirà la institució de la mateixa manera que buscarà la solució perquè la gent també pugui votar. Això només s’aconsegueix obrint col·legis i posant urnes, és l’únic que espera d’ella la ciutadania de la capital catalana. Mentrestant, l’hemeroteca li segueix calant foc a la cadira: Colau ha tornat a recórrer a l’atac a Convergència (que ja no existeix) per dir com ha fet després també Domènech, que “ni una lliçó” per part d’aquells que han votat (Convergència i Unió) totes les reformes laborals del PP a Espanya.



El discurs va servir per fer-los guanyar unes eleccions a Barcelona, i després al Congrés, però el tsunami també se’ls endurà per sobre si no entenen d’una vegada per totes que el projectes independentista existeix gràcies als seus propis votants, i els d’altres partits, i no per obra i gràcia de Convergència. El Govern de Catalunya, ara més que mai, està a les mans del poble. Pablo Iglesias, el guest star de l’acte, no ha sortit del seu discurs buit habitual, una Espanya plural és possible... l’únic interès informatiu en tota aquesta qüestió ha estat la no presència de Dante Fachín en aquest acte. I no només això, Podem Catalunya estava organitzant al mateix temps un acte amb Procés Constituent a Barcelona.



Abans de tornar-nos a vendre sopars de duro, caldria que els comuns s’autodefinissin primer, perquè ara mateix no son ni tant sols d’identificar-se: Podem Catalunya no és el mateix que Podemos a Espanya, tampoc és el mateix que Catalunya en Comú, que no acaba de ser Iniciativa i, tot aquest batibull de sigles, ara mateix tampoc es correspon amb CSQEP. I, barallant-se entre ells, no se n’adonen que l’aigua del tsunami independentista ja els està ofegant.



La CUP també ha volgut fer la seva mani, com fan sempre, ara després de la mobilització de l’ANC. L’acte ha seguit les línies habituals i no ha tingut caps seguiment periodístic, però l’organització ha considerat adient proporcionar les imatges d’uns encaputxats cremant banderes espanyola, francesa i de la UE. A les portes d’un referèndum, s’ho podrien haver estalviat, és tornar a regalar carnassa que no ens representa en la forma.



I una notícia de darrera hora que hem conegut just acabant aquest testimoniatge. El Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha estat citat per la Fiscalia espanyola en relació als preparatius de l'1 d'octubre. Cal recordar que s'ha requerit col·laboració als Mossos per desarticular el referèndum, però de moment només s'ha vist la Guàrdia Civil. El Govern espanyol ha anunciat aquest matí que demà presentarà recurs contra la llei de Transitorietat. Aquests darrers vint dies probablement es facin eterns. Estiguin atents a demà.