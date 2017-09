19. Els Mossos, en el punt de mira

Dietari 2014 Dimarts, 12.9.2017. 23:30 h

No han trigat ni 24 hores després de la manifestació. La justícia espanyola ha tornat a la càrrega aquest dimarts per intentar aturar el referèndum. És ben possible que durant els propers dies comencin les accions de veritat contundents, un cop ha passat la Diada. Fins al dia 11 tot han estat advertències, ara si volen aturar la votació, han de començar a actuar ja.

Per començar amb l'ofensiva final, la Fiscalia Superior de Catalunya ha ordenat als Mossos d'Esquadra confiscar urnes o qualsevol material per al referèndum. Ho ha fet en una reunió que ha mantingut el fiscal amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. També hi han assistit els caps de la policia espanyola i Guardia Civil a Catalunya, per si a Trapero se li 'escapa' alguna urna. Amb tot, Puigdemont ha dit que entre retirar urnes i garantir la seguretat de la gent l'1 d'octubre, "hi ha prioritats en aquesta vida". Junqueras ha assegurat que fins i tot si inhabiliten al Govern, hi haurà urnes.

Els moviments d'escacs continuen i avui han arribat les notificacions del TC al Govern, membres de la mesa del Parlament i fins i tot director de TV3. Al responsable de 'La Teva' se li diu que no pot informar de res que ajudi a organitzar el referèndum. Així, com a mínim la publicitat institucional és il·legal. Les notificacions es continuen multiplicant, però el més calent és encara a l'aigüera: què passa si l'executiu fa cas omís? Continuaran enviant notificacions i ja està? La intel·ligència de l'Estat serà clau. Si descubreixen on són les urnes o la resta del material, potser podran fer mal a la votació. En cas contrari, hauran de prendre accions més contundents.

Alguns alcaldes ja han rebut també els advertiments, i han gravat vídeos 'arxivant' les notificacions a la destructora de papers. Mentrestant, l'alcaldessa de Barcelona ha dit que de moment té pensat anar a votar, però que tot pot canviar en uns dies. A més, diu que té disposició de cedir locals, però depenent de les garanties que ofereixi l'executiu català. Una de freda i una de calenta fins les últimes conseqüències. Està buscant la (dificilíssima) fórmula de mantenir l'ambigüitat i l'equidistància fins l'últim dia abans de l'1-O?