18. Puigdemont: “Podran fer el que vulguin, però el dia 1 votarem”

Dietari 2014 Dimecres, 13.9.2017. 23:59 h

L’Estat ha posat una marxa més a 18 dies de la gran votació. Com s’ha anat dient des de la Moncloa, la resposta al plantejament democràtic que fa Catalunya, seria proporcionada. Potser el to ha estat de certa normalitat, però les accions que avui hem testimoniat són greus: El Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza ha ordenat amenaçar 712 catalans, amb una citació a declarar per haver donat suport a l’1O. La cosa és tant barroera que fins i tot, se citarà alguns alcaldes que no han arribat a signar cap decret, com per exemple Dolors Sabater a Badalona, que va respondre via mail a la petició del Govern català. I encara més, Maza convocarà –per dir-ho amablement- alcaldes sospitosos de donar suport en algun moment a la causa.



Des de la Fiscalia General de l’Estat s’ha requerit a les policies municipals que busquin paperetes i urnes. Tindran feina a fer, doncs i difícilment trobarà col·laboració més enllà de les formalitats, en aquests cossos. Una vegada més, remarca que es requerirà als Mossos que portin els alcaldes que no vulguin anar a declarar (com ja han advertit els de la CUP), a les dependències judicials. O sigui, repetir la imatge de Montse Venturós detinguda pels Mossos per anar a declarar. Els alcaldes del PDECat i d’ERC han dit que no tindran cap problema a anar a declarar què s’està fent, perquè consideren que no s’està cometent cap delicte. En qualsevol dels casos, dissabte hi haurà un gran acte a Barcelona on es reuniran els alcaldes damnificats per fer-se suport entre sí.



La caça de bruixes de l’Estat espanyol ha anat més enllà avui: aproximadament a les set del vespre, dos agents de la Guàrdia Civil entraven amb una ordre judicial a la seu de l’empresa de hosting CDmon per demanar-los que desactivessin el domini referèndum.cat Vint minuts de l’acció, el president de la Generalitat i el vicepresident, han tuitejat una nova adreça on hi ha exactament el mateix contingut: ref1oct.cat, i fins i tot, ref1oct.eu, aquesta registrada a una empresa de Luxemburg amb seu a Canterbury. Excel·lent. El Govern català ha après molt del 9N, i tenia la jugada més que prevista.



La jornada ja duia càrrega explosiva, com és normal en la situació cada vegada més excepcional que estem travessant. Anna Gabriel, la diputada de la CUP era amenaçada de mort amb una pintada feixista, i la cap de l’oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, li etzibava un molt solidari “què s’esperava?”. Fa uns dies, absolutament tot l’arc parlamentari s’havia solidaritzat amb la diputada de Ciutadans després que una usuària de twitter desitgés que fos violada. Poc fair play, lleig. Gabriel Rufián treia una impressora al Congrés i demanava a Soraya Sáenz que deixés de fer el ridícul perseguint impressores. I li acabava dient que jurava que tenia una papereta “per consum propi”. La resposta de la vicepresidenta, anava en el mateix to provocatiu, dient que ell podia fer tots els espectacles que volgués, perquè el Parlament espanyol era democràtic, a diferència del català.



A Madrid li va molt bé, també, tot això per tapar una nova acció de la màfia: diumenge es cremava ni més ni menys que la Ciutat de la Justícia de València per un incendi misteriós produït després que algú es deixés l’alarma sense posar. Casualment, el recinte judicial alberga tota la documentació i proves dels casos de corrupció del PP. Una nova vergonya de les clavegueres de l’Estat que es tapa, però que no deixa de fer olor. Vivim en un estat mafiós, facin-se a la idea: Madrid també està traient-se la careta i avui en veiem la seva ànima vertadera.



I a la fi de la intensa jornada, el president Puigdemont ha concedit una entrevista a TV3 en prime time, amb el director de la casa, Vicent Sanchis. I ha estat molt clar en la seva determinació: “L’1 d’octubre, votarem”. El president no ha sortit d’aquesta premissa malgrat el 155, les inhabilitacions, les incursions de la Guàrdia Civil... era fins i tot còmic. Puigdemont sembla estar programat per autodestruir-se després de celebrar el referèndum. El president català ha demostrat que la millor decisió d’Artur Mas com a gestor del Procés, va ser posar-lo a ell. La determinació sota el somriure sorneguer i aquesta transmissió de calma, és claríssima. Ni una fissura, indestructible. El president de la Generalitat ha dit que té absolutament tots els escenaris previstos, perquè té un laboratori que hi treballa intensament. L’Estat doncs, segons el president, pot fer l’acció o les accions que vulgui que “l’1 d’octubre votarem”. Queden 18 dies.



A El Dietari del Procés, no li ha passat per alt la decisió d'avui de la Consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, de rellevar el president del Consorci d'Educació de Barcelona, per ser ella qui prengui la decisió formal, si així ho vol el Govern de Barcelona, d'obrir els col·legis electorals a la capital de Catalunya? I per què? Per protegir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la qual li estan tremolant de manera terrible les cames amb el referèndum. Si personalment fos ciutadà de Barcelona, parlant amb franquesa, em faria vergonya i em sentiria violentat que una consellera de Convergència hagués d'anar a protegir a l'alcaldessa més teòricament revolucionària de totes. L'acció humilia categòricament la moral de Colau i dels comuns, el ridícul de la formació lila en tot aquest afer del referèndum cada dia és més descomunal. La batllessa només ha estat capaç de fer un tuit de suport als 712 alcaldes atacats en tot el dia, quan la gent porta setmanes exigint-li que posi les urnes.







Article escrit per Oriol Jordan

