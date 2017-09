17. Faran uns judicis de Nuremberg multiplicats per mil?

Dietari 2014 Dijous, 14.9.2017. 23:07 h

Es fa difícil explicar en un sol article totes les accions que ha emprès l'Estat espanyol només aquest dijous. I també es fa difícil expressar en paraules la sensació que té bona part de la societat catalana després de la contundent bateria de mesures contra el referèndum que s'estan aplicant, incloent atacs a alcaldes i mitjans de comunicació. Repressió és una de les paraules més usades a les xarxes per descriure les accions provinents de Madrid.

I potser no és una exageració, o no ho serà en els propers dies. Després que ahir la fiscalia ordenés investigar 712 alcaldes, el 75% del total, i que tanqués el web del referèndum (que va ser, però, reobert en uns 30 minuts), avui la tempesta ha continuat. El fiscal s'ha querellat contra Miquel Buch i Neus Lloveras, els líders de les organitzacions municipalistes ACM i AMI. També n'ha interposat una altra contra els cinc membres de la sindicatura electoral.



A més, una de les primeres mesures de la fiscalia sobre el referèndum després de la seva convocatòria ja està donant els seus fruits. En temps rècord. L'alt tribunal català ha ha atorgat algunes de les mesures cautelars que havia demanat el ministeri públic. Per exemple, ha demanat el tancament del web garanties.cat i del web per apuntar-se com a col·laborador de la votació. Unes mesures que es preveuen força estèrils, però, ja que garanties.cat no és el web oficial governamental, mentre que les inscripcions per fer-se col·laborador han tancat aquest mateix dijous. Ni més ni menys que 47.000 persones s'hi han inscrit, quan només se'n necessiten 4.500.



El TSJC també ha demanat a la Guàrdia Civil identificar els mitjans de comunicació que estan passant el spot del referèndum o tenen un bànner amb l'anunci. A poques hores de l'inici de la campanya electoral aquest divendres, la vicepresidenta del govern espanyol ha dit que prendran accions si es duu a terme, mentre que Correus ha demanat als seus treballadors que no facilitin l'enviament de res relacionat amb la votació. A més, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha anunciat que alguns dels seus treballadors estan rebent trucades intimidatòries de la delegació del govern espanyol a Catalunya.



L'amenaça a nivell superlatiu, pel ridícul que ha fet, ha vingut de la mà del diari 'El Mundo'. El rotatiu madrileny afirmava aquest dijous al matí que estava sospesant deixar sense llum els locals que es fessin servir com a col·legis electorals, perquè els ordinadors que s'emprin per la votació es quedin sense corrent elèctric. Desconnectar els servidors que es puguin utilitzar també és una opció. A aquesta informació d''El Mundo', Carles Puigdemont ha respost: "Amb la seva obsessió, encara ens regalaran una jornada romàntica".



És la mateixa actitud que va mostrar dimecres en una entrevista, on va donar la sensació que no hi ha absolutament cap supòsit que faci aturar el referèndum. Ni la seva inhabilitació. Va dir que tenen tots els escenaris previstos i, després de la primera acció contundent, la fulminació del web del referèndum, va demostrar que podria ser veritat. Es tracta d'una determinació sense límits per votar.



Així, el govern català continua fent cas omís a tota la maquinària política, policial i judicial espanyola i ha dit que s'ha fet el sorteig per escollir les 55.000 persones que hauran d'anar a les meses electorals. En pocs dies se'ls comunicarà que hi han d'acudir, en un gest que ja serà molt notable dins aquesta inaudita desobediència a l'Estat espanyol. Desenes de milers de persones es convertiran automàticament en objectius de la justícia espanyola. Les mil notificacions del TC de fa uns dies es quedaran petites. Sense precedents. Faran uns judicis de Nuremberg però multiplicat per mil per jutjar-los a tots?