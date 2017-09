13. La festa de les confiscacions pot sortir cara a Europa

Dietari 2014 Dilluns, 18.9.2017. 21:21 h

L’actualitat d’aquest dilluns sobre el referèndum sembla que ha agafat un respir dins el caos. Com a mínim no hi ha hagut un nou ‘bombardeig’ de més mesures contra l’1 d’octubre, només s’han anat desenvolupant les que ja es coneixien. En aquest sentit,aquest matí a primera hora i ha confiscat 100.000 fulletons i cartells sobre la votació.En total, ja són. Van fent línia, però encara no han fet bingo. Les urnes no surten i altres materials fonamentals per la logística –molt més que la propaganda– tampoc. Amb tot, només falten 13 dies per l’1 d’octubre i encara no es coneixen ni els col·legis, ni el cens ni els ciutadans que formaran part de les meses.D’altra banda, la intervenció de les finances catalanes també ha estat en boca de tothom aquest dilluns. La Generalitat ha presentat un recurs davant el Tribunal Suprem i ha dit que. Però el govern espanyol va per feina i ha informat que ha limitat l’ús de les targetes de crèdit dels alts càrrecs del govern.La mesura, que es pot interpretar com una semisuspensió de l'autonomia, es podria quedar curta però.Els populars han dit que l'article s'ha demonitzat massa, mentre que un portaveu socialista no l'ha descartat. Pedro Sánchez ha hagut de córrer a desmentir-lo.Les accions dràstiques de l'Estat, més que no pas el propi referèndum, han fet que el debat s'hagi internacionalitzat en certa manera durant els últims dies. La portaveu del departament d'Estat dels EUA, preguntada per l'1-O, va dir que era un afer intern. Però també va dir que tindrien. També d'una Catalunya independent, s'entén? La portaveu no donava massa senyals de saber de què estava parlant, però uns dies després, Jean-Claude Juncker també va abordar la qüestió.I al president de la Comissió Europea li pregunten sobre el tema ben sovint. Ell va entomar el discurs de sempre, de respecte cap al TC, per continuar dient que és una qüestió interna. No obstant, va afegir una novetat:però que no s'esperés que el dia següent de la declaració el nou estat ja seria un nou membre de la UE. D'això no es pot treure un suport a l'1-O, així que és una gran relliscada... o un toc d'atenció a Rajoy.Durant la setmana també s'ha registrat el. Finalment. Amb l'independentisme escocès en hores baixes, un Estat català podria donar vida a les aspiracions de l'SNP.també han fet un pas endavant i han fet una carta demanant diàleg a Rajoy. Els mitjans de comunicació internacionals més rellevants també diuen la seva, i tot i que cap es posiciona molt explícitament cap al referèndum, alguns ja mencionen que la imatge de l’Estat no està sent la millor possible.La festa espanyola de les confiscacions pot sortir cara a Europa. L'1-O serà clau, però els dies següents també.