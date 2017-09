9. Fins a quin punt la repressió de l'Estat és real?

Dietari 2014 Divendres, 22.9.2017. 23:43 h

És important recapitular totes les accions que l'Estat espanyol ha executat aquests dies per entendre fins a quin punt Catalunya està vivint tota una repressió. Abans d'aquest dimecres, la Guardia Civil ja havia entrat a redaccions de diaris i impremtes, havia incautat 1,5 milions de cartells sobre l'1 d'octubre, havia interceptat 45.000 notificacions a membres de meses electorals, havia rebentat webs oficials sobre el referèndum, havia enviat mil notificacions a càrrecs electes i alts càrrecs de la Generalitat i havia ordenat investigar i citar 700 alcaldes, entre d'altres.

Aquest dimecres, però, tot va esclatar: entrada a una quarantena d'edificis de la Generalitat i detenció de quinze alts càrrecs de la Generalitat (número 2 de Junqueras inclòs) i directius d'empreses. Tots han quedat en llibertat entre ahir i avui. La majoria, amb càrrecs de malversació, prevaricació i desobediència. A banda, la Guardia Civil confiscava 10 milions de paperetes i altres documents relacionats amb la votació.

No obstant això, el govern de Catalunya garantia el referèndum tant dimecres com ahir, probablement ja per orgull. Les garanties ja no seran les mateixes, però ahir el president Puigdemont plantava cara fent públic un web on tota la ciutadania podia consultar on votarà l'1 d'octubre. Cens i col•legis. Paral•lelament, les accions de l'Estat també provocaven mobilitzacions als carrers que han durat més de 48 hores, fins que tots els detinguts han quedat en llibertat. Just l'efecte contrari al que buscava el govern Rajoy.

És per aquest motiu que les accions han continuat des de dimecres. Ahir el Tribunal Constitucional posava una multa d'entre 6.000 i 12.000 euros al dia, sí, al dia, a 24 persones. Els membres de la sindicatura electoral i els responsables de l'administració electoral a Catalunya. Això ha provocat que el Govern es reuneixi avui de manera extraordinària per cessar Josep Maria Jové i transfereixi les funcions de la sindicatura electoral a acadèmics i experts internacionals. Tots, canvis obligats, però res de renunciar a l'1-O. Ni tan sols després que Enric Millo amenacés avui als directors d'escola dient-los que obrir col•legis pot significar incórrer en responsabilitats penals.

Amb permís del parador de les urnes i de saber qui ocuparà les meses, el referèndum ara penja de tres potes: carrer, col•legis electorals i nucli dur del Govern. Avui Madrid ha executat més maniobres contra les primeres dos: d'una banda la Fiscalia ha interposat una surrealista denúncia contra les manifestacions d'aquests dies. Contra ningú concret. Contra tot. Probablement això es canalitzarà en querelles contra els líders de l'ANC i Òmnium per haver cridat a ocupar els carrers i així obstaculitzar la feina de la Guardia Civil. Al•lucinant, sincerament. Poques paraules més es poden escriure per valorar un Estat que persegueix manifestacions.