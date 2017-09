8. L’Estat intervé els Mossos, i aquests es rebel·len

Dietari 2014 Dissabte, 23.9.2017. 23:44 h

Aquest migdia, es produïa una reunió convocada pel Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que ha durat poc més d’una hora i on estaven convocats la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el cap del gabinet de coordinació i estudis de la secretaria d'estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos. La reunió, com es sospitava des de dijous, era per comunicar a Mossos i a Guàrdia Urbana que l’Estat espanyol a través del ministeri de l’Interior, pren el control de la coordinació policial a Catalunya, així els Mossos queden subjugats a les instruccions d’Interior. Sí, el mateix ministeri que els impedeix l’accés als òrgans de coordinació policials internacionals, i el mateix que ha protagonitzat l’Operació Catalunya.



Es dóna la ‘casualitat’ que Pérez de los Cobos és germà de l’expresident del TC Francisco Pérez, i fill del candidat de Fuerza Nueva, Antonio Pérez, a les generals del 1977, com a referència de la concepció d’independència judicial. A les tres de la tarda, el Conseller Joaquim Forn ha comparegut per llegir un breu comunicat on ha dit que “no accepta” la ingerència de l’Estat amb els cossos de seguretat, i que el Cos de Mossos d’Esquadra seguirà fidel al poble i les institucions de Catalunya. Forn ha anunciat que el Major Trapero, que és qui ha representat a la policia catalana en aquesta reunió, ja ha advertit in situ al fiscal que no acatarien, perquè a Catalunya no es dóna el supòsit bel·licista que justificaria la intervenció policial espanyola. De fet, ni tant sols el fiscal tindria competències per tirar això endavant, segons Mossos i la conselleria d’Interior; aquesta és una decisió que s’hauria de prendre en el marc d’una Junta de Seguretat.



Trapero ha tramès posteriorment un comunicat als seus subordinats traslladant tot això. El Conseller Forn ha anunciat també mesures legals contra aquesta decisió d’intervenció quan hagin estudiat l’ordre. De moment, la policia catalana es manté fidel al poble.



Aquest era un moviment per part de l’Estat ja previst. Aquesta darrera setmana s’ha començat a incrementar el to de les paraules des de la caverna mediàtica i política per justificar una intervenció dels Mossos: “acoso”, “tensión”, “tumultuoso”... En realitat, l’únic que busca l’Estat és que els Mossos es quedin a casa l’1 d’octubre. I, si surten, que sigui per treure urnes. Però això difícilment passarà i més amb la reacció de la conselleria d’Interior i dels propis Mossos.



I la Generalitat segueix endavant, malgrat la intervenció de les finances i ara l’ordre contra els Mossos, perquè l’altre pilar segueix intacte i imbatible: la força del poder popular al carrer. Forn i Trapero podien sortir avui traient pit perquè els catalans hem sortit massivament als carrers de manera absolutament pacífica, amb un clavell a la mà i cantant cançons. Demà hi haurà la resposta per part de la ciutadania a les places majors de les viles i les ciutats en la Marató per la Democràcia que s’ha convocat per aquesta jornada dominical, que donarà pas a la setmana decisiva. I si demà sortim a les places en silenci? Què diran ara els que ens acusen de tumultuosos i ens volen carregar el 'crim' de ser uns sediciosos?







Article escrit per Oriol Jordan

