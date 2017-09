6. Treva aparent

Dietari 2014 Dilluns, 25.9.2017. 20:47 h

Les ones estan agafant embranzida per esclafir al penya-segat de manera més violenta que mai. Aquest dilluns, dia festiu a Barcelona per La Mercè, el pols sembla que ha agafat una treva. Molta gent ja hi comptava, i és la mateixa gent que assegura que aquest dimarts o dimecres poden passar coses encara més serioses que les de dimecres passat.

La tensió es màxima, tothom s'està aguantant la respiració. I sí, han de passar coses encara més grosses: que les urnes apareguin en algun moment, així com alguna indicació més via postal per part de la Generalitat sobre el referèndum. Però també s'espera que l'Estat aturi físicament la votació anant als col·legis electorals. No dóna la sensació que cap dels dos fronts hagi fet festa avui en motiu de La Mercè. El més calent és a l'aigüera.

De fet, la fiscalia ha advertit avui als responsables dels centres que allotjaran la votació que tenen l'obligació d'evitar que s'obrin l'1-O. A més, el ministeri públic ha ordenat avui als Mossos d'Esquadra que identifiquin els responsables dels centres que faran de col·legis electorals l'1 d'octubre. Ho faran? Avui hi havia la primera reunió de coordinació entre forces de seguretat de l'Estat en la qual havia de quedar clar que els Mossos estaven intervinguts. Amb tot, Josep Lluís Trapero ha sorprès a tothom plantant les policies i el govern espanyol, i hi ha enviat el seu número 3. La predisposició per col·laborar a desballestar la votació no sembla molt alta.