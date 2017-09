5. S’albira un cap de setmana apocalíptic

Dietari 2014 Dimarts, 26.9.2017. 21:50 h

Les detencions de la cúpula del govern català o mesures de força major no s’han produït tampoc aquest dimarts. El xoc total s’esperava per un dia al principi d’aquesta setmana, però potser aquestes detencions no arribaran. El motiu:. En una mesura altament perillosa per la integritat física de la població, la Fiscalia Superior de Catalunya, a instàncies del fiscal Maza, ha ordenat als Mossos d’Esquadraque s’han d’utilitzar com a col·legis electorals arreu del país.I no només això: també els demana que en els col·legis electorals gransper evitar que el referèndum es munti a qualsevol lloc proper. Fins i tot, se'ls ha demanat que es facin amb les claus dels locals divendres, quan les escoles acabin les classes i la mesura entri en vigor. La fiscalia va ordenar ahirde cada col·legi.La mesura, sense precedents, ja ha aixecat els recels dels Mossos d'Esquadra, que creuen que podria provocar problemes d'ordre públic. De fet, podrien ser majúsculs i tot plegat pot acabar. Ja no són amenaces, ja no és por per dissuadir els ciutadans de col·laborar amb el referèndum, no. Volen executar el pla i fer que aquells que trenquin els precintes en un acte de desobediència civil majúscul se'n recordin tota la vida.. Tot, fins i tot el risc de quedar com un estat equivalent a Turquia, es posa en risc des de Madrid. I tot, per evitar repetir imatges com les cues del 9N. Tot, 'por la unidad de España'.A més, la logística és de bojos.Si es rebel·len també els Mossos, la policia espanyola i la Guardia Civil faran la feina bruta, però estan segurs que podran amb tots els col·legis? És de bojos. I qui creu que les entitats de la societat civil catalana es quedaran de braços plegats? Qui descarta que no es mobilitzin per 'defensar' cadascun dels col·legis? O bé que unano vinguin a Catalunya a barrar el pas als furgons de la policia aparcats al Port de Barcelona?Tot continua sent un misteri. L’Estat espanyol és capaç de tot, com també va demostrar ahir al vespre rebentant el web de l’ANC, una entitat privada que l’únic delicte que ha fet és estar a favor de l’1-O. La Generalitat, però, també és capaç de tot, però per una altra banda: la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha dit queinformant-los que han d’anar als col·legis.No hi ha més detalls, però és ben bé que el Govern, malgrat tot, està arribant a les últimes conseqüències. Fins i tot aquesta, després que l’Estat requisés gairebé totes les notificacions la setmana passada.