4. Setge als Mossos

Els Mossos d’Esquadra porten des de dissabte jugant al gat i la rata amb el Fiscal i el ministeri de l’Interior espanyol, posant en dubte totes les ordres que reben tant pel fons com la forma, però avui el TSJC ha cargolat encara més l’estratègia sobre el Major Trapero, després de demanar ahir a la policia catalana que precinti tots els col·legis electorals, i que requisi urnes, paperetes i el que estigui relacionat amb l’1O. Els Mossos han estat aquests dies passant per diverses alcaldies catalanes per passar un formulari i recollir informació.



En la trobada d’avui a la Fiscalia Superior de Catalunya, amb Pérez de los Cobos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, Trapero ha reclamat una ordre judicial per complir la instrucció de la fiscalia de precintar els col·legis electorals. De la mateixa manera, el Major també els ha dit, com després ha reflectit el twitter oficial dels Mossos, que “el compliment d’instruccions no exclou la possibilitat professional de contemplar que aplicar-les pot comportar conseqüències no desitjades”. Es refereixen a què anar a tancar col·legis electorals o precintar-los, sí que pot causar aldarulls i els episodis violents que teòricament el ministeri d’Interior volia evitar.



Aquesta nova argúcia per guanyar temps, no ha trigat a quedar anul·lada. La magistrada del TSJC, Mercedes Armas, ha ordenat als Mossos, GC i PN que blindin fins l’1 d’octubre l’ús de locals o edificis públics per impedir la celebració del referèndum. Que es tanquin els col·legis, vaja. I si algun edifici públic o privat està obert donant algun tipus de servei, com ara un CAP, que es clausurin només les sales on hi hagi activitat, es requisi el material electoral, i s’empaperi qui hagi per allà.



Això ha posat els Mossos contra les cordes definitivament: a quatre dies pel referèndum, hauran d’escollir entre obeir les ordres que arriben des d’Espanya, o bé la legalitat catalana. És evident que l’Estat els vol utilitzar políticament per fer la feina bruta, i que sigui la policia catalana la que requisa les urnes catalanes. En aquest sentit, el president Puigdemont ha fet un moviment que intenta també guanyar temps i ajudar a la policia catalana a tenir una quartada per no haver d’escoltar les ordres dels lacais de Madrid: el president català ha convocat una Junta de Seguretat de Catalunya per demà mateix al migdia. Sí, aquella reunió que no s’havia pogut celebrar en 9 anys pel desinterès dels estaments espanyols i que ara s’ha celebrat en dos mesos dues vegades. Aquest és, teòricament, l’òrgan competent per coordinar les accions policials entre cossos, segons el Govern català.



Davant de tot això, creix la incertesa, però també la determinació per defensar les urnes i els col·legis electorals, el mateix dia que l’Audiència Nacional espanyola ha acceptat investigar per sedició les manifestacions del 20S. Aberrant. Diverses entitats del món educatiu han presentat el portal escolesobertes.eu on es crida a les escoles a obrir l’1O. Deixaran la capacitat de programar les iniciatives a cadascun dels centres, però han assegurat que una bona opció podria ser estar tot el cap de setmana organitzant activitats. Les accions les han convocat per la jornada de diumenge, però la gent s’està organitzant per desbordar col·legis i okupar-los directament durant tot el cap de setmana. Ningú no sap què passarà, però tant el conseller Forn com la cupaire Anna Gabriel han admès que potser no es podran obrir tots els col·legis electorals. Gabriel ha demanat solucions el mateix dia a la Generalitat, però segurament ella mateixa sap que buscar alternatives el mateix dia pot ser complicat.



I encara una altra acció: Toni Comín, el conseller de Salut, ha cessat avui dimecres els màxims representants de la Generalitat en els consorcis sanitaris d’on depenen 80 centres de salut designats com a col·legis electorals, per fer-se responsable del que pugui passar. Una solució molt semblant a la de Clara Ponsatí amb els centres d’ensenyament barcelonins que va desbordar de revolució a l’alcaldessa Ada Colau.