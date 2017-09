3. Tot es redueix a una pregunta: es podran obrir els col·legis?

Dietari 2014 Dijous, 28.9.2017. 21:22 h

Recta final. Calma abans de la tempesta. Definitivament, l'Estat concentra tots els esforços a aturar físicament el referèndum. Ha desistit a atacar els 'cervells' del 'delicte', és a dir, els membres del govern català, i posarà tota la carn a la graella a partir de demà. L'únic element de la logística que han pogut confiscar avui han estat 2,5 milions de paperetes i 4 milions de sobres. També es parlava de 100 urnes, però sembla ser que serien per les eleccions del FC Barcelona. Les urnes continuen sent el secret més ben guardat de Palau.

El segon secret, o incògnita, és si es podran obrir els col•legis i si hi haurà ball de bastons. Som al cap del carrer i ara tot es redueix a això. Per a mantenir la no-violència, el president del govern català ha liderat avui una Junta de Seguretat on ha assistit també l'Estat, però sense donar-hi gaire importància. El ministre Zoido no s'ha desplaçat a Barcelona, mentre que els caps de Guardia Civil i Policia Nacional a Catalunya també han plantat el president.

Després de la sessió, el conseller Forn ha expressat que la prioritat màxima diumenge serà mantenir una "convivència ciutadana", fins i tot per sobre de les ordres judicials. El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha afirmat que l'objectiu número 1 serà fer complir l'estat de dret i mantenir una "convivència pacífica". Com ho farà? Tot un misteri. La situació se'n pot anar de mare, i fins i tot podrien haver-hi actors inesperats, com tractors o bé bombers, que avui han fet un acte a favor del referèndum. També els estudiants universitaris, que avui han fet vaga i han tallat l'AP-7 o la Diagonal. O bé la comunitat educativa en general: 50.000 ciutadans ja s'han inscrit a la iniciativa Escoles Obertes.