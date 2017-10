La situació s'ha de forçar més per una mediació

Dietari 2014 Dimecres, 4.10.2017. 23:11 h

Catalunya bull tant com aquests dies. Avui, però, d’una altra manera. El país s’ha agafat un descans d’aquesta excepcionalitat política que està arribant a condicionar les seves vides i la gent ni s’ha manifestat, ni ha fet vagues.. No obstant això, el país bull de manera similar a la de diumenge, dilluns o dimarts. Tothom està expectant, les converses estan gairebé monopolitzades pel moment crucial que el país viu i el que podria passar en els propers dies.Amb tot, el tema més popular de conversa ha estat el missatge del rei Felip d’ahir a la nit. Al voltant d’ununs 2,7 milions, una xifra de rècord espectacular. Molta gent va quedar atònita per un posicionament mai vist del monarca en un conflicte entre administracions de l’Estat, per una. I per la manera tan descomunal de marginar els independentistes del seu discurs, com també per obviar el paper de moderador que hauria de jugar com a rei. El diàleg, la violència policial o bé els ferits també van brillar per la seva absència en el seu discurs.Part de la premsa internacional, que porta uns dies al·lucinant amb la repressió de l’Estat, també ha destacat que el rei ha afegit més llenya al foc i ha allunyat encara més la solució. El president de la Generalitat també ho ha interpretat així, i és per això que just 24 hores després del missatge del Borbó, n’ha fet un altre., i li ha retret que el discurs oblida una part de ciutadans de l’Estat. També ha felicitat la ciutadania pels últims dies i, sense concretar més, ha afirmat: “quan les institucions hagin d’aplicar el resultat del referèndum”.Els ciutadans ja porten un parell de dies discutint entre ells sobre la, i fins i tot dubtant que Puigdemont l’acabi proclamant, o tement que la violència policial de diumenge pot ser una anècdota comparat amb el que li espera al país si la idea de la DUI es manté. En qualsevol cas, el proper Ple del Parlament s’ha convocat per, i començarà amb una declaració del president del país a les 10:00, on explicarà com s’implementaran els resultats. Tot plegat és un misteri, per bé que ahir, en una entrevista a la BBC,Puigdemont ha tornat a fer una crida a la, i diu que té ofertes però el govern espanyol no hi està interessat. I les perspectives de mediació no són massa esperançadores. Avui, per primera vegada a la història, el Parlament Europeu ha debatut formalment sobre la situació a Catalunya. Tots els grups han demanat, però a l'hora de considerar si la UE havia de jugar algun rol, els grups que de debò remenen les cireres. La Comissió també ha demanat diàleg, però avui ha arribat a justificar la violència policial.La UE torna a ser un grup tancat d'estats i no una eina per resoldre problemes. Molts catalans estan cada vegada més decebuts amb Brussel·les, tot i que. Això és una història que no està acabada, i qualsevol moment podria fer-ho moure tot. El discurs del rei no haurà ajudat massa Madrid. Una mediació d'aquest tipus és difícil forçar-la en tants pocs dies. Normalment la reacció internacional comença pels ciutadans, després pels líders d'opinió, i els líders polítics, sempre a remolc, són els últims. I això no passa en tan poc temps.Com a enèsim gir de guió, sembla que tant el govern català com l'espanyol han mantingut converses amb l'arquebisbe de Barcelona. Seria rocambolesc que mediés, però en aquest procés... Qui és capaç de descartar res?

