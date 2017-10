Compte amb blanquejar el feixisme

Dietari 2014 Dissabte, 7.10.2017. 20:09 h

No blanquegem el feixisme. Demà al migdia hi haurà una manifestació convocada pels partits espanyolistes, PP, Cs... i el PSC. És això feixista? No, i ara! El que farà d’aquesta manifestació un acte fora de la democràcia és la participació dels següents partits d’ultradreta i falangistes: Plataforma per Catalunya, Som Identitaris (també de Josep Anglada), Democracia Nacional, Somatemps, Nosotros (el nou partit d’Óscar Bermán), la Falange (sí, encara són legals), la Fundación Primo de Rivera (ningú no entén tampoc com això existeix), Alternativa Española (la de Blas Piñar), lla Legión Urbana (els de la Hermandad dels legionaris), VOX i, òbviament, els organitzadors, Societat Civil Catalana. Agraïm el llistat, en aquest cas, al fotoperiodista Jordi Borràs.



No ens ha estranyat que una concentració on s’ha demanat explícitament que no es portin pollastres -ja ens entenen- sigui secundada per PP i Cs (veuen com de lluny estem d’una democràcia real? A Alemanya ni se’ls passa pel cap demanar que no es portin esvàstiques a les manis!). Però pel PSC? Sí, el partit socialista vol ser-hi perquè la manifestació s’ompli, però sabent dels seus companys de viatge ha preferit tirar la pedra i amagar la mà. Conviden els militants de bona fe a anar-hi però el partit no hi constarà formalment. Després la utilitzaran per capitalitzar-la com a trumfo si “és la més gran de la història”, com s’ha dit des de SCC. La manifestació serà força concorreguda, perquè vindran autocars de tot Espanya, com és habitual en ells. Si la norma és aquesta, quan vulguin entrar en comparacions numèriques o fotogràfiques, caldrà que demostrin que són capaços de portar el 21,42% de la població de tot Espanya que seria el percentatge equivalent als 1,5 milions de manifestants (més o menys) dels 7 milions de catalans d’un 11S. Si no ens falla la calculadora, això vol dir que haurien ser capaços de dur demà a Barcelona 10,06 milions de persones.



Oi que els sembla molta gent? Aleshores entendran que el que ha fet l’independentisme aquests anys és molt gros. No és poca gent treure el 21,42% de la teva població total al carrer un any rere l’altre, com ens han venut les teles espanyoles. Les entitats sobiranistes han demanat que demà tothom es quedi a casa. Que es desfoguin, que es barregin amb el feixisme i que cridin consignes airades fins que a alguns se’ls escapi el pollastre carbonitzat que duen a dins. Tothom té dret a manifestar-se, en el fons, però és responsabilitat de cadascú triar amb qui et manifestes. Després que no plori ningú.



El Partit del Socialistes de Catalunya contrastarà la seva semi-presència demà amb la capitalització del moviment que s’ha creat aquesta setmana i s’ha manifestat aquest migdia. La ‘marea blanca’ dels ‘ciudadanos del mundo’. Una concentració davant dels ajuntaments on es requeria anar totalment vestits de blanc i sota el lema ‘parlem’. La cosa s’ha deixat veure en molts ajuntaments de casa però també d’Espanya. La curiositat és que la majoria dels manifestants que es veien en moltes places d’ajuntaments eren militants o càrrecs socialistes i de l’entorn d’ICV. Hi hem pogut veure Miquel Iceta i Núria Marín, dos dels capitostos en algunes de les accions.



Podríem considerar aquesta la primera manifestació dels equidistants (unionisme light), dels que es consideren neutres. Però la neutralitat en cap conflicte existeix, i menys en aquest. Ja saben que això dels ‘ciudadanos del mundo’ és l’equivalent al futbolístic ‘yo soy amante del buen fútbol’. Diàleg sí, però entre iguals. No es pot comparar gent que vota amb policies que foten garrotades. No és el mateix en cap cas. No es pot demanar a l’independentisme que renunciï als seus objectius a canvi de treure la policia. No, en primer lloc, la policia no hi hauria d’haver estat mai. No s’admetrà cap més xantatge. Fer com demana Ada Colau “ni 155 ni DUI”, no és neutral, perquè implica necessàriament un manteniment de l’Statu Quo.



La independència, o la declaració d’aquesta o el que sigui que estigui preparant el president, si és que no ha anat de farol tota aquesta setmana, ara ja és una qüestió de dignitat. El diàleg que s’ha fet seu avui el PSC queda totalment desqualificat si demà pren part en la manifestació neofeixista. Bé, de fet, dur la convocatòria del ple que s’estava convocant pel dilluns 9 al TC ja els va desqualificar completament. El president finalment compareixerà a petició pròpia al Parlament el dia 10, però el PSC ja ha advertit que no l’admetrà si és per parlar de l’1O. Qui carai s’han cregut que són fent de sicaris del TC? Quina classe de diàleg i de neutralitat o de ciudadanos del mundo és això? Ciudadanos que mentre criden “parlem” es dedicaven a escridassar a l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, aquest migdia? Va, home, va, que se’ls veu el llautó!



No sabem què prepara Puigdemont, com dèiem abans, però que s’ho pensi dues vegades si li ha passat pel cap fer alguna passa enrere. Hi ha moltes emocions en joc, i un sentiment de frustració entre els independentistes que pot ser pitjor que gestionar la no independència.