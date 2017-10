DUI + negociació amb Madrid, bona solució de cara al món?

Dietari 2014 Diumenge, 8.10.2017. 20:43 h

L’unionisme ha intentat jugar al mateix joc que l’independentisme aquest diumenge. Societat Civil Catalana ha organitzat una manifestació espanyolista a Barcelona on han acudit(i 950.000 segons l’organització). Just la meitat dels que van acudir a la mobilització de dimarts passat, dia de la vaga general,, el de 2014. Tot, segons la Guàrdia Urbana.L’espanyolisme ara treu el cap dient que la majoria silenciosa s’ha mobilitzat, però és evident que per històrica que sigui l’acte d’avui, ni tant sols s’apropa a l’11 de setembre de cap any des de 2012.. No només pel nombre d’assistents, sinó perquè bona part d’ells han vingut de fora del país.Això sí, no hi ha faltat el PP, Ciudadanos, i bona part del PSC, tot i que el partit en si no s’hi ha sumat. Membres de latampoc hi han faltat, així com tampoc Josep Borrell i Mario Vargas Llosa., a dir racistes als independentistes i a preveure una plaga de llagostes en cas de DUI. La cançoneta dels 500 anys d’història comuna tampoc no ha faltat.Dirigents populars i de C’s han parlat als mitjans i, com sempre, han omès referir-se o donar algun missatge per a convèncer els –com a mínim– dos milions d’independentistes. Tot és una, segons Vargas Llosa... El president de Catalunya com a mínim es refereix a tots els catalans: ha impulsat un referèndum per a que tots votin. I els defensors del No van tenir a les seves mans liquidar per una generació el procés si haguessin anat en massa a votar i haguessin superat el nombre d’independentistes.Mentrestant, el món continua mirant-s’ho tot des de la barrera. Sobretot, a l’espera del que pugui fer el Parlament de Catalunya dimarts a la tarda.van parlar per telèfon aquest dissabte per analitzar què podria comportar una DUI, mentre que el grup ‘The Elders’, encapçalat per, han dit que Catalunya i Espanya han de negociar.Suïssa s’ha ofert com a mediadora, i moltes capçaleres en els últims dies han lamentat la violència policial de fa una setmana, han cridat al diàleg i fins i tot han dit que fins que els catalans no votin de debò, no s’arreglarà el problema. “Quan una democràcia envia anti-disturbis a colpejar àvies al cap per evitar que votin, alguna cosa va realment malament”, deia. Si bé el suport que ha rebut Catalunya (sobretot de Brussel·les) és decebedor per molta gent, sí que s’ha cridat al diàleg.Si Puigdemont vol continuar en sintonia amb el món, ha de fer cas i. Això no descarta la DUI com a mesura de pressió, és clar. Però el món demana diàleg i Rajoy s’hi ha negat. És una molt bona oportunitat per continuar demostrant que l’independentisme no està a la mateixa alçada.Potser es declara la independència, amb algun ‘deadline’ per exercir-la, i alhora el president diu que obre negociacions amb Madrid i Brussel·les. SeriaÉs evident que si s’introdueix algun element processista que torni a allargar el procés, el món perdrà interès i les esperances de mediació desapareixeran.Tot i això, ha d’anar seguit d’alguns passos. Si aquest diàleg no ha de fructificar i tot ha d’acabar en eleccions, s’haurien de fer ja. Uns dies després de la batussa policial de l’1-O,. S’ha d’aprofitar.