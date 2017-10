Torna un vell conegut: el desànim processista

Dietari 2014 Dijous, 12.10.2017. 20:12 h

El Dia de la Hispanitat d’enguany no ha regalat tantes imatges de regidors desobedients d’arreu de Catalunya com les de l’any passat. O, com a mínim,. Molts ajuntaments i comerços han estat oberts per deixar clar que no reconeixien la festa espanyola, però el moviment simbòlic ‘Res a celebrar’ ha quedat força eclipsat pel moment actual de tensió màxima. També ha quedat prou, que ha fracassat a l'hora de repetir la mostra de força de fa quatre dies. 65.000 persones han assistit a la marxa de SCC a la capital catalana, mentre a Madrid tothom feia veure que no passava res i que la hispanitat estava tan forta com sempre veient la cabra de la Legión desfilar com cada any.Com explicava ahir el Dietari,. O, com a mínim, tirant endavant el pas previ de fer un requeriment a Puigdemont. El dilluns 16 a les 10 del matí expira el termini perquè la Generalitat respongui si ha declarat o no la independència de Catalunya. Si el govern català no respon, ho fa de manera ambigua o ho fa dient que Sí,. El nou termini serà de tres dies. I, si no hi ha nova resposta,pels membres del Senat espanyol –que deuen estar com lleons afamats als seus escons, tenint en compte que mai tenen cap rellevància i ara es poden carregar ells sols l’autonomia de Catalunya.Mentrestant, dos dies després de la declaració de Carles Puigdemont, a Catalunya ha tornat un vell conegut: el desànim processista.després que el president no declarés la independència. O si ho va fer, la suspengués al cap de vuit segons. Per bé que molts entenen que es tracta d’un moviment estratègic, d’altres ja comencen a assenyalar al fantasma de la vella Convergència. També comencen a aparèixerjust abans de l’hora en què Puigdemont havia de parlar, i històries que apunten a una tensió molt alta amb la CUP.El pitjor que podria passar a hores d’ara és que tot plegat acabés en uns mesos de processisme i després en eleccions. Seria una absurda repetició de la ressaca del 9N. Gairebé 11 mesos es va trigar a celebrar els comicis. I, pel camí. Un anunci d’eleccions immediates l’1 d’octubre a la nit hauria capitalitzat al 100% l’agressivitat policial. Només deu dies després, ara potser en unes eleccions l’independentisme no es maximitzaria tant. Al·lucinant.En qualsevol cas, ningú pot menystenir el poc sentit de l’estratègia de l’Estat. Si bé l’anunci que s’engegarà una comissió de reforma constitucional pot ser bona de portes enfora –tot i que aquí la possible reforma no se la creuen ni els propis votants de PP i PSOE–,. I potser de manera irreparable.L’altre argument que hauria d’animar la parròquia independentista és que. I tampoc se li pot retreure no tenir valor, fins al punt de posar les urnes l’1 d’octubre malgrat les incomptables amenaces. A més, va deixar clar que la intenció és declarar la independència fent així vinculant el referèndum, el seu més gran projecte personal com a president del país., potser l’actitud de l’Estat fa que tot es precipiti abans del que ara pot semblar. Paciència. L’estratègia pot ser la correcta, però potser encara no ho sabem.