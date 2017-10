La bifurcació catalana

Dietari 2014 Dissabte, 14.10.2017. 23:48 h

El president cada vegada està més sota pressió. Ja no només és la CUP i l'ANC, sinó que és també ERC i la JNC: moltes faccions de l'independentisme demanen a Carles Puigdemont que respongui al requeriment de Mariano Rajoy dient que la independència està declarada, malgrat que suspesa. La vella guàrdia convergent, encapçalada per Artur Mas i Marta Pascal, no aproven tirar endavant la plena sobirania ara mateix. I entre el marasme d'emocions i sensacions independentistes, Carles Puigdemont està entre dues aigües.



La resposta del president serà ambigua. Potser enviant a la Moncloa el mateix discurs que va pronunciar més la declaració que els 72 diputats independentistes van signar just després del discurs del president (alguns d'ells es van escapolir, i no hi ha prova que els 72 signessin el text, que no obstant no té validesa legal), Puigdemont ja se'n podria sortir. Amb tot, la CUP ha reunit avui la seva cúpula i ha acordat demanar que Puigdemont faci una resposta clara a Rajoy dilluns. El president català ha d'aclarir al seu homòleg espanyol si va declarar la independència dimarts passat. Si respon que sí, no respon, o respon ambiguament, és molt possible que Rajoy tiri endavant l'article 155.



Cada vegada Puigdemont està més sota pressió de les forces independentistes. Serà molt rellevant què dirà el cap de l'executiu sobre la situació política actual al Principat en l'ofrena floral a l'assassinat de Lluís Companys en el 77è aniversari del seu afusellament. I més ara que l'actual president està, per primera vegada des de llavors, en disposició de fer el que va fer Companys el 1934: declarar l'Estat català. Per primera vegada també, un dirigent del partit que governa Espanya, l'ha amenaçat d'acabar com Companys. Com es pot homenatjar el president màrtir més que fent un pas més al que ell va començar fa 83 anys?