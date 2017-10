L'enèsim xantatge trampós d'un estat repressor

Quan falten només hores perquè l'ultimàtum definitiu del govern de Mariano Rajoy expiri, l'Estat s'ha tret del barret d'últim xantatge, en vistes que l'executiu de Puigdemont no pensa dir que no va declarar la independència el 10 d'octubre: eleccions a Catalunya. Segons comenten avui els mitjans, la Moncloa estaria disposada a aturar la imminent aplicació de l'article 155 si Carles Puigdemont dissol el Parlament català i convoca comicis avançats. Tot un xantatge trampós.

És a dir, li exigeixen que 'de facto' suspengui ell l'autonomia per intentar estalviar-se la mala imatge que això pot portar a l'Estat. És així perquè, a hores d'ara, qui pot garantir que el Parlament de Catalunya i el seu autogovern es restauraria per complet després d'anar a les urnes. Xavier García Albiol, Pablo Casado i Enric Millo ja han insinuat que seria pertinent il•legalitzar els partits independentistes. I és que és clar, si el 155 ha de portar a unes eleccions on l'independentisme tingui encara més força, de què haurà servit el desgast que pot comportar?

Qui sí que cada vegada es prepara més per la presó és el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, un dels inesperats herois catalans des del 17 d'agost. Com el Dietari comentava ahir, la Fiscalia continua empenyada a tancar-lo a la presó. La llibertat amb mesures cautelars que va decretar la mateixa jutgessa que va enviar a la garjola a Sànchez i Cuixart només va valorar l'acció de Trapero el 20 de setembre. Falta l'1 d'octubre. I, malgrat que Trapero va argumentar haver tancat 446 col·legis electorals, la humiliació per Espanya de no haver impedit que més de 2 milions de persones votessin tindrà, de ben segur, conseqüències.



Falten poques hores per saber la resposta catalana a l'últim requeriment de Rajoy acompanyat de xantatge trampós. Puigdemont hi està treballant, però ja ha plantejat un 'contraxantatge'. El consell nacional del PDeCAT li ha donat aquest vespre carta blanca per aixecar la suspensió de la independència quan ho cregui. Ell ha anunciat a l'òrgan ex-convergent que té la intenció de fer-ho just quan l'Estat apliqui l'article 155. Rajoy no ho pot fer fins que el Senat no hi doni el vist-i-plau, cosa que pot portar tot plegat a la setmana vinent. És, però, com ha dit la CUP, qüestió de dies. Això, si no arresten el president abans que li doni temps de declarar la República Catalana...

La intenció de Puigdemont és aguantar i mantenir-se ferm en una posició que ni tan sols és la independència explícita, però que ja és suficient per tirar endavant el 155. A partir de demà es començaran a destapar ja les últimes caretes: fins on està disposat l'Estat espanyol? Algunes veus diuen que s'està barallant. Els empresonaments dels Jordis ens semblaran poc càstig. Avui el conseller Romeva ha dit, en una roda de premsa amb periodistes internacionals a Brussel•les, que no descarten que tots els consellers acabin a la presó. Davant la decebedora passivitat de la Unió Europea -fins i tot el fet que Espanya tingui presos polítics és un afer intern-, serviria per fer reaccionar els col•legues comunitaris de l'Estat? No està gens clar.