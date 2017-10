Hores fosques d'espera i lluita pel país

Dietari 2014 Divendres, 20.10.2017. 23:00 h

Intervenció de la presidència de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra i de la televisió pública catalana. Tot, per convocar eleccions des de Madrid al gener de 2018. Aquest és el pla que ha destapat el PSOE avui per l'aplicació de l'article 155. Mariano Rajoy no ho ha confirmat, però si els socialistes han arribat a anunciar això, què serà capaç d'anunciar i acordar el govern espanyol demà després del consell de ministres? El que ha deixat clar el president és que no s'ha posat un límit temporal d'aplicació de 155. Demà sortirem de l'entrellat o, com a mínim, sabrem les línies mestres de la vulneració flagrant de l'autogovern català. 'El País' publica que se subtituiran tots els consellers i es nomenarà una mena de virrei. Algunes veus diuen que podria ser Josep Piqué, Josep Borrell o... Josep Antoni Duran i Lleida. Se suposa que qualsevol dels casos és una broma de mal gust.

Tot està ja preparat perquè l'Estat trepitgi Catalunya. Tot apunta que el Senat ratificarà el 155 el dia 27 d'octubre i que diversos ministeris espanyols ja s'ocuparan de les conselleries el dia 28. Tot plegat no està confirmat, però sí que sembla evident que l'objectiu final és celebrar eleccions al Principat a principis de 2018. La pregunta és: amb o sense partits independentistes? El nivell màxim d'autoritarisme espanyol que podem veure les properes setmanes i mesos encara no està escrit. I ara per ara ningú hi veu límit. Fins i tot s'ha avonseguit que avui el suposadament neutral rei d'Espanya avali l'article 155.

Mentrestant, el poble català continua alçat. Demà celebrarà una nova manifestació massiva al centre de Barcelona, aquesta vegada per condemnar l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. I avui s'ha executat la primera "acció directa" de l'anomenada 'crida per la democràcia', una mena de comitè de crisi civil català per reaccionar d'un dia per l'altra a cadascuna de les circumstàncies que es vagin succeint. La d'avui ha estat la convocatòria de retirar diners dels caixers automàtics dels bancs de manera massiva de 8 a 9 del matí. Per bé que hi ha hagut una afluència més important de gent als caixers, i que molts clients han tret 155 euros simbòlicament, l'impacte no ha estat tan gran com es buscava. Ni hi ha hagut grans aglomeracions, ni els bancs o els mercats no s'han posat massa nerviosos. Tot i això, l'acció ha encertat en una cosa important: en el tema. Remoure l'economia podria ser l'única manera de fer reaccionar Europa. Aquesta és només l'acció directa número 1. Senyal que n'hi haurà moltes més.

Una de les accions que també estan al tinter i que és de conseqüències desconegudes és a les mans, encara, de Carles Puigdemont i els diputats independentistes: declarar la independència havent constatat el fracàs del diàleg. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reunirà la mesa de la cambra dilluns vinent. Podria caure la DUI durant la setmana vinent?