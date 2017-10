L’Estat anuncia com esquarterarà Catalunya

Dietari 2014 Dissabte, 21.10.2017. 23:30 h

Poc després d’un quart de dues del migdia, Mariano Rajoy ha comparegut en roda de premsa després del Consell de Ministres Extraordinari per anunciar de manera oficial que eleva al Senat la proposta i les mesures d’aplicació del temut article 155 de la Constitució, com tothom preveia. Bàsicament, les mesures anunciades representen l’esquarterament polític de Catalunya, una actuació a cor obert molt propera als efectes que van tenir les dictadures del segle XX, ja que se substitueix el Govern legítim i, en conseqüència, se suspèn de facto l’autonomia de Catalunya. Tot sota el paraigua d’un article que no permet fer tals coses. Les mesures de la suspensió de l’autonomia són:



-Mariano Rajoy demanarà al Senat el cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i anuncia que assumirà ell personalment les seves funcions, especialment, la competència de convocar eleccions, que espera fer abans de sis mesos. Rajoy vol assegurar la normalitat democràtica abans.



-El president espanyol anuncia que també cessarà la totalitat del Govern de Catalunya, les funcions del qual les assumiran els ministres equivalents amb les corresponents delegacions en les persones que designin.



-El Parlament de Catalunya perdrà la seva capacitat de legislació política, de control del Govern, i tampoc tindrà capacitat de nomenar un nou Govern ni de fer un debat d’investidura. Tampoc podrà demanar compareixences del Govern, la Mesa ho haurà d'enviar tot a la censura espanyola, que tindrà trenta dies per pronunciar-se... i Fiscalia estarà allà per vigilar que no es desobeeixi la Constitució.



-El Govern espanyol assumirà les competències en seguretat, i també el control dels mitjans de comunicació públics, que ja han començat a dir que no acataran ordres. De fet, expulsant el Govern legítim de Catalunya, podrà assumir el control d’absolutament tot.



La idea, com dèiem, és la de convocar unes eleccions autonòmiques en el marc autonòmic, un cop s’hagi “restablert la legalitat de l’Estatut i la Constitució”. Aquestes eleccions, però, previsiblement comptaran amb la il·legalització de partits independentistes, l’única manera que tindrien d’imposar-se en aquestes eleccions. Per acabar, el president Rajoy ha anunciat que tot això es fa pel bé dels catalans, i que cap d’aquestes mesures suposa la suspensió de l’autonomia, perquè la Generalitat i el Parlament català seguiran existint.



Aquest cop d’Estat al Parlament i al Govern de Catalunya s’ha pactat amb el PSOE i Ciutadans. Amb això, Madridmostra la seva cara real: la repressiva. L’Estat només ha aparentat democràcia en alguns moments de la seva història, i quan li ha interessat o ho ha tingut tot sota el control de la policia de les idees. El concert de Ciutadans no ens ha d’estranyar, però la participació del socialisme espanyol i, en conseqüència, del català, és vergonyós. L’esquerra clava una nova punyalada a Catalunya i una de pitjor a la democràcia, mentre el PSC, comet l’acte de vilesa més gran de la seva història amb aquesta alineació amb el feixisme que tant van combatre els seus avantpassats fa moltes dècades. Un fet que pagaran molt car.



Avui, la postura dels socialistes espanyols era la de carregar tot el pes novament contra Puigdemont, en l’acte de cinisme més esperpèntic que s’ha vist mai: a través del perfil oficial de Twitter del PSC, o de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Nuria Marín, han demanat a Puigdemont que convoqui eleccions o bé demani clemència al Senat per evitar l’aplicació del 155. Ells segueixen en el Marc Mental Espanyol (MME), i aquesta lluita va de canviar de xip i entrar al Marc Mental Català (MMC). Només així, el 155 mai tindrà efectes a Catalunya. O sigui, els socialistes demanen al president de la Generalitat de Catalunya, a la desesperada, que actuï per evitar l’aplicació d’un article que ells mateixos han acordat. Hola 1939. Hola dictadura. Núria Parlon i altres alcaldes socialistes s’han intentat desmarcar de la postura oficial del seu partit amb una carta conjunta, i Parlon ha renunciat als càrrecs que té a l’executiva del PSC. Ara també és el moment que Ada Colau trenqui el pacte amb el PSC, i que els ajuntament que hi col·laborin facin el mateix.



La resposta de Catalunya ha arribat a la tarda: una manifestació massiva que ha estat secundada per mig milió de persones, que estaven inicialment convocades per demanar l’excarceració de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Recordem que avui passen la seva sisena nit com a presos polítics a la presó espanyola. La mobilització s’ha transformat finalment en un rebuig a les mesures anunciades pel cap de l’executiu espanyol.



A les 21h, Carles Puigdemont ha fet una declaració institucional on ha anunciat que es convocarà un ple al Parlament per respondre al 155. Ho ha dit en català, en castellà i en anglès. No ha dit què es farà o què es proclamarà exactament, segurament perquè no ho pot anunciar encara, però tots ens hem entès. El conseller Comín en una entrevista més tard ha respost que la Generalitat respondrà amb una defensa pacífica de les institucions legítimes del país. I que ho farà gràcies a la cobertura que ens doni la nova legalitat catalana, l’eina que permetrà defensar la República. Així, el conseller de Salut preveu seguir com a conseller dissabte de la setmana vinent.



Quan es convocarà el ple de la independència, doncs? Segons les informacions de Vilaweb, el darrer ple de l’autonomia de Catalunya, tal i com la coneixem ara, tindrà lloc el proper divendres 27, justament fent-lo coincidir amb la convocatòria del Senat per aplicar el 155. Amb quina motivació? Ho desconeixem, però la partida d’escacs segueix. Acabin de passar aquest cap de setmana tranquil·lament perquè el següent tocarà ser al carrer defensant les institucions de Catalunya i el legítim Govern del país.





Article escrit per Oriol Jordan

