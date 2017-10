No tot està escrit en el guió d'aquesta setmana

Dietari 2014 Dilluns, 23.10.2017. 22:09 h

No tot està escrit en el guió del que ha de passar aquesta setmana. De fet, ara mateix sembla que poques coses estiguin escrites i que encara hi hagi terreny a la sorpresa. La junta de portaveus del Parlament ha convocat el ple de resposta al 155 per dijous. La idea és discutir sobre la idoneïtat de les mesures que Mariano Rajoy executarà. El ple se suspendria fins divendres i seria llavors quan es votarien les conclusions del ple, entre les quals hi hauria declarar la independència del país. I a què respon aquest calendari? A que el Senat espanyol votarà a favor del 155 el divendres. La idea és votar la independència com a 'últim recurs' quan la guillotina espanyola ja estigui ratllant el coll de l'autonomia catalana.

Ara bé, tot plegat estarà amanit d'un factor sorpresa: Carles Puigdemont podria accedir a comparèixer al Senat, i fins i tot ho podria fer amb centenars d'alcaldes catalans acompanyant-lo a fora. Hi té dret en el marc de la ràpida tramitació del 155. Al principi s'havia especificat que podria comparèixer entre dilluns i dimecres. Però una vegada s'ha vist que el cap de l'executiu català podria fer-ho contra tot pronòstic, el número 2 del Senat li ha dit que ho hauria de fer dijous a les 17:00. Una estona més tard, el president de la cambra alta ha corregit el seu vicepresident i ha dit que no, que hauria de ser divendres.

És evident que es busca fer incompatible la votació al Senat i la del Parlament. Es busca aturar els peus a la declaració d'independència. Des de l'òptica sobiranista, es vol aprovar la independència just després del 155, però abans que sigui massa tard per poder-la votar. Si no passa res, el dissabte el BOE farà efectiu les mesures derivades de l'infame article constitucional. El més calent és, sí, encara, a l'aigüera.

Mentrestant, Catalunya continua sent portada de la premsa internacional. Els principals mitjans de comunicació del món tracten la qüestió com tot menys un afer intern. Ja no són novetat les entrevistes al conseller Romeva i també al ministre d'Exteriors. Per cert, Alfonso Dastis va qüestionar a la BBC la veracitat de les imatges de l'1-O, per sorpresa de la seva entrevistadora. Ja fa dies que van qüestionar el nombre de ferits, cosa que el departament de Salut va respondre amb un llistat complet de les persones ateses, 1.066. Entre els quals, 23 majors de 79 anys i 2 nens de menys d'11. Tota una vergonya nacional. Sí, de la nació espanyola. La vergonya aquest cap de setmana s'ha arrodonit amb la denúncia de dos joves universitaris de maltractament per part de policies espanyols després de la manifestació de dissabte.