Catalunya declara la República Catalana i Rajoy es carrega l’autonomia i convoca eleccions al Parlament

Dietari 2014 Divendres, 27.10.2017. 23:34 h

Catalunya ha fet el cim a primera hora de la tarda quan el Parlament ha declarat la independència a través de dues resolucions pactades per Junts pel Sí i la CUP. L’eufòria continguda durant tant i tant de temps, i després d’una recta final d’infart, s’ha desfermat pels carrers de Catalunya, on hem respirat llibertat. A primera hora del matí, l’única preocupació que hi havia, descartat el fantasma electoral ahir, era saber si tots els diputats de Junts pel Sí votarien una proposta de Declaració d’Independència, i com es realitzaria aquest tràmit administratiu que ho havia de canviar tot.



Finalment, el debat s’ha organitzat amb unes intervencions de 10 minuts per cada grup polític que s’ha anat desenvolupant amb molta més normalitat de l’esperable. El filibusterisme avui s’ha vist reduït a la mínima expressió, tothom tenia clar que avui es declararia la independència.



Però el debat s’ha viscut a doble pantalla. Com saben, avui també es votava al Senat el famós 155 que ho ha d’arrasar tot. Efectivament, Mariano Rajoy ha comparegut amb una intervenció molt agressiva on ha desplegat tota la dialèctica repressora, i l’anunci de l’anul·lació de facto de l’autonomia catalana li ha valgut dues ovacions de diversos minuts de durada per part dels seus senadors que conformen majoria absoluta a la cambra alta. Tots hem pensat en els gossos alliberats cridant “a por ellos!”.



Les opcions d’arribar a un acord que ahir van estar a punt de capgirar-ho tot s’han esfumat ràpid. El PP no ha volgut negociar res més, i el PSOE ha acabat retirant l’esmena que demanava que el 155 desaparegués de l’escena si Puigdemont convocava eleccions. El socialisme espanyol s’ha acabat d’entregar a l’estratègia de Moncloa i de Soraya Sáenz, sobre qui recau la presumpta responsabilitat de l’estratègia seguida per Madrid aquest darrer any.



Mentre la tramitació del 155 avançava, a Catalunya el Parlament ha volgut anar per feina. Menys JxSí i la CUP, la resta de formacions han carregat durament contra Puigdemont, amb discursos molt essencialistes i ètnics, i només des de CSQEP s’ha fet alguna petita referència contra l’actitud de l’Estat. I aleshores ha arribat el gran moment, amb el carrer ple a vessar de gent i el Parlament encerclat de joia i nervis: la votació.



Roger Torrent de JxSí ha demanat votació secreta amb urna de les dues resolucions que declaraven la independència i l’inici del procés constituent. La CUP hi ha donat suport –de manera excepcional i per protegir jurídicament els diputats-, i Ciutadans, PSC i PP s’han queixat. Els dos primers han marxat i Garcia Albiol s’ha quedat sol bramant a cor què vols fins que la presidenta Forcadell l’ha fet callar i, aleshores, els populars s’han retirat tornant a deixar senyeres i estanqueres als seus escons.



La presidenta Forcadell ha cridat un per un tots els diputats del Parlament a dipositar el seu vot a l’urna. Hi han participat JxSí, la CUP, Gordó i CSQEP. L’angoixa i els nervis han arribat al límit quan s’ha dipositat la darrera papereta de totes, la de Carme Forcadell, i s’iniciava el recompte. Feia molt de temps que no ho passàvem tant malament. La gent concentrada al carrer i nosaltres des dels nostres llocs de treball hem anat seguint el recompte de vots. 30, 40... hem arribat als 50 i després als 60. Forcadell ha confós un Sí amb una abstenció. Crisi. El marge d’error possible era poc. I quan crèiem haver superat els 68 diputats, Forcadell ha volgut repassar els vots. Estàvem morint. El país absolutament aturat i tothom enganxat al televisor i al transistor. La presidenta ha anat comptant fins que al final ha recitat el resultat final: 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc. Catalunya ha declarat així la República de Catalunya. I la gent s’ha deixat anar.



Mentre els carrers cada vegada s’impregnaven de més republicanisme i el cava circulava a dojo, el Senat ha culminat la seva feina aprovant el 155. Al Parlament, més de 500 alcaldes han acompanyat el naixement de la nova República emocionats. Tothom ha estat ràpidament conscient que venen dies molt durs i difícils, però avui ens hem permès el luxe de poder gaudir d’aquestes hores de llibertat. Ens ho mereixíem. Sànchez i Cuixart també. Ara tocarà defensar la República. El cert de tot plegat és que Carles Puigdemont passarà a la història com el president de la Generalitat que va declarar l’Estat català del segle XXI, acabi com acabi.



La Declaració d’Independència de Catalunya ha començat a provocar un allau de reaccions internacionals que, com era d’esperar, han anat en la línia de no reconèixer aquesta independència, amb algun petit matís. El president del Consell Europeu, Donald Tusk ha demanat a Espanya que no empri la violència per restablir l’ordre constitucional. Tot dintre el guió de la normalitat, que ningú sigui tant ingenu com per pensar que el primer dia vindria algun reconeixement. Ens ho haurem de guanyar demostrant que som capaços d’imposar la nostra legitimitat.



Rajoy ha reunit el seu consell de Ministres, com a resposta a la declaració, mentre el govern ja republicà ha fet la primera reunió de govern, a la Casa dels Canonges. A un quart de deu de la nit, Rajoy ha comparegut per anunciar el xoc de legitimitats: el Govern d’Espanya cessa el president de la Generalitat, el seu Govern i els prop de 150 càrrecs de confiança que els envolten. I la gran bomba: dissol el Parlament i convoca eleccions a Catalunya pel 21 de desembre. Els quatre principals partits espanyols s’han alineat amb aquesta primera decisió de Rajoy. Sí, Podemos s’ha mostrat favorable a la convocatòria electoral de la vergonya. Ull a l'astúcia de Rajoy: el dia 21 de desembre cau en dijous, dia laborable. Això vol dir que legalment els ciutadans tindrem un permís de quatre hores per anar a votar. Hi haurà molta gent que, per saltar-se quatre hores de feina, aniran a votar, un bon xantatge.



El Govern de la República de Catalunya no s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió al final de la reunió. Fonts periodístiques han dit que l’executiu hauria decidit anar a treballar dilluns amb total normalitat, perquè Puigdemont representa el Govern legítim a Catalunya. Val a dir que la convocatòria d’eleccions en el primer dia del termini mínim que marca l’Estatut per part d’Espanya demostra una gran debilitat per part de l’Estat per intervenir el Principat. Moncloa no es veu capaç de gestionar el 155 ni el territori català, i menys amb l’advertiment de no usar la violència (que ja s’ha desfermat a través de neonazis davant la seu de Catalunya Ràdio i en altres punts de Barcelona). Com reaccionarà la jove República a tanta pressió? Què passarà a partir d’ara? Màxima incertesa. Gaudim d’aquestes hores de joia, perquè venen dies molt i molt durs. Això només ha fet que començar. Mentrestant, gràcies JxSí, gràcies CUP.