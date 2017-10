L’escenari complex, però previst, ha arribat: dues legalitats

Dietari 2014 Dissabte, 28.10.2017. 20:12 h

Després de viure uns últims dies de muntanya russa, de Dragon Khan, de nervis a flor de pell, d’il·lusió, d’emoció, de decepció, de papallones a l’estómac i, sobretot, d’incertesa, molta incertesa, sembla que tothom s’ha volgut prendre un respir. Inesperadament, aquest dissabte s’ha imposat la calma i no hi ha hagut ni accions policials, ni resistència pacífica, ni un president de la Generalitat atrinxerat a Palau. Hi ha una estranya calma tensa mentre tothom es pregunta què passarà sobretot a partir de dilluns, quan tots els cessats hagin de decidir si van a treballar.



El més rellevant del dia ha estat la imposició oficial de l’article 155 de la Constitució per part del BOE. Sota l’ordenament jurídic espanyol, queden cessats de les seves funcions Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, la resta de consellers, i prop de 150 alts càrrecs més. Queden tancades les delegacions de la Generalitat a l’estranger i també Diplocat. Però què farà tothom dilluns? Tot és a les mans del president Puigdemont. La seva resistència probablement serveixi de model de la resta.



De moment, el president ha emès un primer senyal de vida, ple de misteri: un missatge institucional emès per TV3 a les 14:30. Ha cridat els ciutadans a la “oposició democràtica” al 155 i els ha demanat “paciència, perseverança i perspectiva”. També ha afirmat que “en una societat democràtica són els parlaments els que escullen o cessen presidents” i ha promès “continuar treballant per complir els mandats democràtics”. La flama de la República és viva.



No ha donat massa sensació que hi hagi un pla real per desplegar el nou país paral·lelament a les accions de l’Estat. I és així perquè no ha desgranat cap detall dels passos que el seu executiu té previst seguir, i perquè la també cessada cúpula dels Mossos –amb el major Trapero inclòs– ha acatat el 155. Malgrat tot, les constants vitals de la República hi són, amb el missatge del president que pretén plantar cara. Les incògnites són més grans que mai: què passarà d’aquí al 21 de desembre? I el 21 de desembre, els independentistes es presentaran als comicis, el boicotejaran des dels ajuntaments...?



En aquest punt, és evident que hi ha sobre la taula dues legalitats, com era previst. Puigdemont planteja la seva en el primer discurs. D’altra banda, l’Estat està intentant imposar la seva, però probablement a partir de dilluns li costarà molt, si la gent fa cas al Puigdemont sobretot en les institucions i òrgans públics. Una primera mostra de resistència: en el discurs institucional del cap de l’executiu català cessat, la televisió pública del país li ha col·locat el càrrec de president, i no d’expresident, com ja el titllen els diaris espanyolistes. Això ha desfermat una onada de ràbia per part del govern espanyol, que ja ha enviat una queixa formal. El gest català és només una punta de l’iceberg de la desobediència que a partir d’ara podria venir.