Divendres, 6.10.2017. 21:34 h

L'Explícit i l'Implícit. Una comparativa visual d'escenaris.

En el rerefons monàrquic sempre hi apareix un quadre pictòric que els representa perquè la seva història tracta d'escenificar-se. Aquesta vegada el Rei Felip VI, tampoc ha fallat, i el quadre escollit ha estat el de Carles III Rei d'Espanya, gens subtil, sinó al contrari del tot explícit. Massa. Ni un bri de lleugeresa i amb un posat seriós el Monarca se'l veu muntat a cavall amb una porra a la mà. Vaig veure tot el discurs del Felip VI i, amb actitud demòcrata el vaig escoltar, però no hi vaig saber trobar el contingut diplomàtic i disposat a escoltar -sembla una condició necessària per la imatge protocolària que li ha estat destinada- i el resultat va ser força frustrant amb un final tancat. Diuen que no es pot demanar allò que no es té, certament, i això ho he anat entent amb el pas del temps, i la veritat és que no n'esperava gaire, però tampoc n'esperava tan poc. L'endemà el President Carles Puigdemont transmet el seu discurs i, dirigint-se caminant cap a nosaltres amb intenció propera i un to cordial que és el que d'entrada m'agrada. Al seu darrera s'entraveu una porta oberta paral.lelisme al diàleg, recorregut i marge. El discurs del President Puigdemont era amb to pausat i el contingut carregat de missatges tranqui.litzadors de poble unit, cívic, lluitador que vol pau i democràcia, molta democràcia. També va assenyalar que "la política no és la policia". Una frase per emmarcar on hi traspua una diferència essencial, de base democràtica. N'hi ha que encara no han vist la diferència i ja va essent hora. Aquest malentès l'hem palpar al llarg del temps perquè malauradament aquesta segona els catalans l'hem patit massa. L'escenari implícit de l'interior del Palau de la Generalitat de Catalunya té les parets de pedra, que tan ens reconforten perquè són fortes i no cauen si bufa el vent. I el que importa del contingut del seu discurs és que ha estat incloent i amb la simbolia