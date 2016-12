España y el oficio de Rémora

Divendres, 23.12.2016. 22:23 h

Incluso en periodo navideño el Gobierno está entre inquieto y exaltado, ante el procés. Es comprensible. El célebre periodista, experto en política internacional, Martí Anglada no dudó en afirmar al comienzo del estallido soberanista catalán: “En Alemania, Francia y el conjunto de Europa, la gente está preocupada por la viabilidad de España sin Catalunya. No nos podemos engañar. El único que nos quiere hacer creer que se preocupa por la viabilidad de Catalunya es el Gobierno de Madrid”. En Europa a nadie le preocupa lo más mínimo la viabilidad de Catalunya. El problema de viabilidad lo tiene España y más si le quitan el 20% del PIB que aporta Catalunya.



Esta es una de las razones de peso del miedo que atesora el Estado español a una escisión de Catalunya. Al fracaso de su sistema económico sin la locomotora catalana. A España siempre le ha ido bien el oficio de rémora, especialmente con Catalunya (practica parasitaria con la colonias le sobró) y ahora le aterraría vivir sin Catalunya por la misma razón. Por eso buscan el “dialogo” pero si hacer las reformas que desde hace 300 años no hacen porque no les ha hecho falta. Al imperio que a lo largo de la historia se ha caracterizado por negarlo todo, combatirlo todo e impedirlo todo, se le han echado los años encima. En el 2016 las cosas ya no funcionan como antes. Al Estado se la ha pasado el arroz y se nota en cada comparecencia de sus diferentes interlocutores de Gobierno.



La última la de portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que ha advertido hoy a la Generalitat catalana que “no va a haber referéndum de autodeterminación como aspiran los independentistas, y ha recomendado a su presidente, Carles Puigdemont, “no dejarse llevar por los radicales”, ¿? ni actuar de forma unilateral. Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha trasladado este mensaje al Gobierno catalán ante la cumbre que se iba a celebrar en el Parlament sobre la convocatoria de una consulta el próximo año. “Referéndum de autodeterminación en España no va a haber porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos y resolvamos los problemas de la gente”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo.



La estrategia de la Moncloa en esta nueva etapa es cristalina para la clase política catalana. Según este portavoz “el diálogo es y va a ser una constante del Gobierno, que mantiene la puerta abierta y la mano tendida para hablar con todos”. Pero en realidad quiere decir, las llaves del corral las tengo yo, y aquí solo se habla de lo que yo quiera, antes de que alguien abra la boca. Cuando la neurastenia se apodera del interlocutor de turno no queda más recurso que la ley de la otra acepción de Rémora: ‘Obstáculo físico o inmaterial que impide o dificulta un proceso, un proyecto o una acción’. Tablas le/s sobran para ese oficio…



Bones Festes!



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Comunicado