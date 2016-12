2017. Jugar a la Democrácia

Divendres, 30.12.2016. 21:12 h

Se ha ido el año cuando prácticamente ningún españolista pensaba que Catalunya llegaría tan lejos en su mano a mano con España. Y es un pulso de diez años ya. Rondaba el 2006 cuando de la parte política independentista visible, como Josep Lluís Carod-Rovira, que por aquel entonces era líder de ERC y vicepresidente del Govern, era uno de los pocos que parecía tenerlo más claro que el resto cuando advirtió “lo próximo que hará Catalunya no será un Estatut, será otra cosa”. Y la respuesta por parte de Rajoy Mariano Rajoy, era proclamar que “España no era una nación de naciones y no hay más que una nación: la española”. Este 2016 el tablero político ha sido manifiestamente otro y ya ha cambiado el discurso, que no el juego sucio. Ahora toca jugar a la democrácia.



Lo acaecido este año que acaba, da para mucha interpretación. Anotando solo una jugada que destaque del resto, quizás haya sido la internacionalización del procés. El problema catalán ha dado un giro en las reglas del juego al hacerlo participe a terceros actores. La estrategia de los partidos y organizaciones independentistas catalanes juega un papel fundamental. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad más activa y a través de la que se articulan las principales iniciativas al respecto sigue manteniendo su estatus. Por su naturaleza, es la que tiene una mayor capilaridad. Ninguna organización en toda España tiene una ramificación internacional con el peso y credibilidad de esta asociación.



La estrategia soberanista/independentista pasa por lo tanto, por hacer hincapié en la campaña internacional para este 2017. Por dar esa voz de forma democrática, cuantos más mejor. Esta asamblea hace unos años lo que gestionaba, era dar a conocer lo que hacia en Barcelona y reproducir las campañas de Catalunya en el exterior, aunque a nivel básicamente local. Por ejemplo, cuando se realizó la gran cadena humana de norte a sur de Cataluña, la idea se repitió en algunas ciudades del extranjero. Cuando se decidió escenificar una gran V en la concentración de Barcelona, de 'victoria', de 'voto' y de 'vía', también se replicó en el extranjero. La idea es replicar, a nivel internacional in situ, las iniciativas de Catalunya.



El último giro de este, sin dudas, procés internacional, han sido las destacadas voces parlamentarias fuera de nuestro territorio. Paises como Alemania, Dinamarca, Suiza, Escocia, Gales, Irlanda o Italia entre otros, han secundado su incondicional aval a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por la antidemocrática investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Estos apoyos y los que vendran por las incesantes imputaciones de los tribunales espanyoles a partidarios de la democracia en Catalunya, no hacen más que dar la razón a quienes decimos que este ya no es un problema catalán, sino de todos los demócratas del mundo. Ante la segura negativa a las urnas por parte del Gobierno español, la presión internacional será decisiva para acabar la partida a la Democrácia...

Bon Any Nou i Referèndum 2017!JL Herrera VegaCiències de la Informació i de la ComunicacióEl Comunicado