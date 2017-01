Empieza el Año Europeo

Dissabte, 7.1.2017. 00:00 h

Primera semana del año. Año de referéndum si se cumplen los pronósticos políticos del Govern. Llegado el mismo, la Generalitat propone que la UE podría optar por un "régimen transitorio" para solucionar la cuestión de la permanencia de una eventual Catalunya independiente en la Unión Europea. Amparado en un estudio editado por el Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA). En la que una de sus atribuciones, es la de asesorar y proponer a la presidencia de la Generalitat las directrices políticas generales de la acción de gobierno con relación al desarrollo del autogobierno y sus instituciones.



La Agencia de Noticias Europa Press recogia el Estudio ‘Secesión e integración a la Unión Europea’ donde el asesor del Govern en materia de estudios y coordinación de políticas públicas, Pau Bossacoma, desvincula el contenido del informe de cualquier responsabilidad del IEA. La reunificación de Alemania y la pérdida de territorio de Francia por la independencia de Argelia, son algunos precedentes de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea afectados del mismo modo que el conflicto catalán. Así de demuestra que las instituciones europeas se han adaptado a cambios internos no previstos en el ordenamiento jurídico de la organización.



Como no se refleja que ningún estado miembro de la Unión Europea ve a los territorios catalanes fuera de la misma, sostiene la pertinencia del artículo 48 para adoptar una "solución transitoria" en el caso de Catalunya porque se trataría de una ampliación interna de la UE. Rechazando la aplicación inmediata del artículo 49 del Tratado de la UE, que prevé ampliaciones externas, que no es el caso. Dicho estudio destaca que durante este hipotético gobierno transitorio, Catalunya tendría que esforzarse en cumplir los requisitos y obligaciones que impone el derecho de la Unión, en cuanto a condiciones estructurales como el sistema judicial, el banco central, los límites de deuda y de déficit públicos y el control de la fronteras, entre otros.



Señalando que la manera y el contexto en los que se acceda a la autodeterminación son relevantes en términos de continuidad en la Unión, y en este sentido asegura que una secesión pactada no presentaría dificultades, pero la unilateralidad solo sería aceptable tras el agotamiento de las vías negociadas y constitucionales y con el apoyo de una mayoría democrática clara y sostenida en el tiempo. Dejando constar que en la fase posterior a la consolidación del Estado catalán, los Estados miembros de la UE deberían decidir por unanimidad si aceptan o rechazan la permanencia de una eventual república catalana. Algo que una vez consolidado no se antoja difícil de alcanzar por el unánime deseo del Parlamento Europeo y de sus Estados miembros. Año de referéndum, año apasionante…



