"Gilipollas" por Catalunya

Así va toda la política estatal. Este es solo un ejemplo más de la sociedad española, porque trasciende de los ‘tópicos’ y se incrusta en ideologías débiles o acomodadas como arma política. Así pasa de ser solo un chascarrillo a un continuo slogan propagandístico. Este patrón ha vuelto a salir a la palestra esta semana porque un político andaluz del PP se siente "gilipollas" por haberse tragado los tópicos negativos sobre Cataluña.



Toni Martín Iglesias,vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, ha publicado en Facebook "un texto de agradecimiento como padre de familia, no como político" tras haber viajado por Girona. Declarando, "he estado buscando a ese que le dices ‘buenos días' y te contesta en catalán, y le dices 'perdona, es que no te entiendo', y te sigue hablando en catalán". "Me voy de Catalunya sin haberlo conseguido, lo confieso".



Este militante del PP ha querido desmentir así el mito que corre por el Estado de que cuando alguien que sólo habla español conversa con un catalán, sólo se le responde en la lengua catalana. El mensaje sigue explicando: "Buscaba también al que te mira con cara de asco (todos tenemos algún amigo al cual le ha pasado) cuando ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro".



Ha pasado las vacaciones navideñas recorriendo Girona con su familia y sólo ha encontrado "gente amable (muy amable) y simpática (muy simpática)". Y lo han encontrado desde el personal de la gasolinera o el horno de pan, pasando por tiendas y comercios. Acabando con un” Brindo con uno de sus espectaculares helados por esta tierra y su gente maravillosa, por los días estupendos que aquí hemos pasado, y porque al acabar esta estancia en Cataluña me ha pasado lo mismo que al acabar el helado: que ¡QUIERO MAS!”.



A los políticos españoles siempre les ha ido bien tergiversar la realidad catalana, como del resto del nacionalidades del Estado, como estrategia política. Siempre debe haber ‘un malo’ al que culpar de los males propios y ajenos. No importa la ideología política, si te llamas Martin Iglesias o Susana Diez. Pero es curiosamente Cataluña a la que por ignorancia se le nombra más. Ya se ve con el Procés y el Referéndum…



