Al Gobierno español se le escapa el control democrático de la situación sobre Catalunya y actúa, una vez más, con oscuras maniobras. Este martes 24 se espera el acto organizado por tres eurodiputados catalanes, Jordi Solé y Josep Maria Terricabras de ERC junto a Ramon Tremosa, de PDeCat. En este acto el President Carles Puigdemont acompañado de Oriol Junqueras y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva protagonizarán una conferencia titulada 'El referéndum catalán' y que se organizará en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.



El ejecutivo de Mariano Rajoy está nervioso porque la organización cuenta con lograr una gran afluencia de eurodiputados y diplomáticos, por lo que han reservado una de las salas de mayor aforo. El acto que el presidente catalán tiene programado para su viaje a Bruselas ya está dando que hablar en los pasillos del Europarlamento. Se trata de ‘vender’ que "desde el punto de vista institucional no hay nada (previsto)", han explicado diferentes fuentes, que recuerdan que este martes los eurodiputados elegirán a su nuevo presidente para los dos años y medio próximo, por lo que la agenda puede variar en función del candidato que gane.



Según la Agencia de noticias Europa Press el PP en la Eurocámara con la mente en el referéndum catalán, ha pedido a los eurodiputados del PPE que no acudan al acto de la representación catalana. Y lo ha hecho por via de Esteban González Pons, eurodiputado del PP y portavoz de la delegación española, que ha enviado una carta a sus compañeros del Partido Popular Europeo (PPE) en el mismo Parlamento Europeo pidiendo que no acudan a la conferencia del próximo martes del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.



Pero ha sido una parlamentaria, la eurodiputada del partido verde sueco Bodil Valero la que ha advertido a todos los europarlamentarios de los intentos, por parte del Gobierno español, de boicotear el acto democrático soberanista que tendrá lugar en Bruselas el próximo martes. Por medio de un correo electrónico dirigido al eurodiputado de ERC Josep Maria Terricabras, pero también a todos los demás europarlamentarios, así como a los grupos políticos, Valero ha confirmado su asistencia al acto añadiendo que ha tenido conocimiento de que "las autoridades españolas, tal como acostumbran a hacer, tratan de frenar la conferencia". EL juego sucio del Gobierno español ya está siendo refrendado por los eurodiputados…



