El Lobo y La Catbra

Divendres, 27.1.2017. 21:00 h

Fabula del Procés:Un lobo de la meseta divisó a una cabra, que pastaba plácidamente, una agradable mañana, al borde de un gran precipicio. El barranco les separaba, y el malicioso lobo, desde la distancia exclamó: ¡Cuidado amiga, corres peligro! ¡Te puedes caer!– Abandona ese lugar y ven hacia este otro. ¡Mira qué de pasto fresco me rodea!– Gracias por tu ofrecimiento, lobo. Pero intuyo que la comida en ese lugar sería yo… ¡y no el pasto fresco! – Respondió sabiamente la Catbra.Moraleja: Quitarles la careta a aquellos que quieren aprovecharse de tu buena fe, resulta muy útil para no ser engañados, de nuevo…



Si había alguna duda sobre las intenciones del Gobierno español sobre el destino de Catalunya han quedado resueltas esta semana. Si había algún ciudadano que podía tener dudas de los planes del ejecutivo y creía que de todo esto del ‘problema catalán’ (como le gusta llamarlo al PP), se podía sacar, desde ahora, algún rédito por todo la presión que estos últimos años se está ejerciendo sobre Madrid, que se olvide.



Ni un hubo ni habrá nuevo Estatut, ni un nuevo concierto fiscal distinto para Catalunya, ni por supuesto un referéndum sobre la autodeterminación. El jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy reduce su ‘guiño’ a Catalunya a “más inversiones y toda la predisposición del mundo a hablar de todo”. O sea, a poner algo de dinero en Rodalies, que en cualquier caso tocaría legítimamente, y se acabó la historia. Pero ha hecho un enorme favor a los indecisos del Procés.



En una larga entrevista en Onda Cero, interpelado por Carlos Alsina, el presidente del Gobierno español ha vuelto a cerrar la puerta a las pretensiones de un referéndum democrático y de los partidarios del derecho a decidir, es decir, de celebrar un referéndum en Catalunya, acordado o no. Además, Rajoy se ha referido en esta emisora, a la pregunta de si es partidario de un nuevo Estatuto catalán para dar solución al órdago soberanista, considerándolo innecesario, para recordar a continuación que “lo importante en Cataluña es evitar la quiebra (económica) y pagar a los proveedores”.



Ni en las mejores Fábulas se puede alcanzar tal despropósito. Al asegurar en esta entrevista estar dispuesto a hacer “más inversiones en esta Comunidad”, al tiempo que admite la existencia de “temas mejorables”, pero, en definitiva, “nada que vaya contra la soberanía de todos los españoles”. Se pude decir más alto pero no más claro, y si aún hay alguien que le quedan dudas, que se vaya al fresco pasto…



JL Herrera Vega

