Tercera Vía: El Enroque

Divendres, 17.2.2017. 23:44 h

Semana estratégica. Un paso al lado no es un paso atrás. Las torres en un tablero de ajedrez se pueden mover de un lado a otro pero con firmeza. Como un movimiento de enroque, donde el rey es trasladado dos casillas hacia una torre, y dicha torre es movida por encima del rey, a la casilla que éste acaba de cruzar. O sea, un movimiento conjunto de piezas claves en el ‘tablero’ para buscar otra estrategia en la partida.



Esto viene a dilación porque el expresident Artur Mas dijo este pasado jueves en una conferencia en Madrid que hay una tercera vía entre la situación actual y el Estado catalán. Que existe una tercera vía entre la independencia y el inmovilismo. Y corresponde al Estado plantearla. Estas palabras fueron expuestas en una conferencia a puerta cerrada en un máster de la Universidad Autónoma de Madrid en la que cito esa tercera vía para resolver el ‘problema’ catalán. El enroque está servido para ‘mejorar el dialogo’ entre ambos gobiernos.



Fuentes de la Moncloa han apuntado que el Gobierno central "sondeará" con discreción a la Generalitat y a Mas para saber a qué se refiere en concreto y para ver si es algo sobre lo que se puede negociar. Y que respecto a la reunión pendiente entre Puigdemont y Mariano Rajoy, el portavoz del Gobierno,Méndez de Vigo, insinuó que ambos están hablando en privado. "Ya advirtió Rajoy de que las conversaciones no se tienen que producir a plena luz del día. Probablemente la recuperación de la confianza exige hablar más antes de que se produzca ese diálogo", ha declarado.



De todo esto el President Puigdemont en el acto anual que celebra el Colegio de Abogados de Barcelona ha recogido el guante en su turno de intervención que ha clausurado el acto sosteniendo que "la Ley ha de servir para encarcelar delincuentes, no puede encorsetar nada y ante la duda ha de decantarse siempre por el ciudadano".Sobre estos movimientos en la partida de ajedrez, Junqueras defiende que "hay un modelo que hace cosas mal y otro mucho mejor” e Iceta apunta que Mas prepara otras elecciones catalanas tras sus declaraciones en Madrid. Pese a jugar en otra categoría, algo tenía que decir el PSC.



Pero si el President defiende el derecho de autodeterminación. El ministro Iñigo Méndez de Vigo y Montojo asegura que "el problema es incumplir la ley". Por ello insiste en su ‘posición’ de portavoz oficial que si alguien como Artur Mas, tiene una nueva idea u oferta que hacer, el Gobierno estará "dispuesto a escucharla con muchísimo gusto". Pero advirtiendo que, "me gustaría que nos dijera en qué consiste, porque no puedo interpretar qué pasa por la cabeza del presidente Mas". Añadiendo en otro momento de la semana que "el problema no es tener diferentes pareceres, porque la diversidad es riqueza, el problema es incumplir la ley, porque ninguno de nosotros puede está por encima de la ley". Para explicar que "uno de los retos más importantes" que tiene planteados España es "el diálogo y el consenso".



Mentir o hacer creer al contrario en algo para llevarlo al engaño, no es de ley, pero ya estamos acostumbrados. Que cada uno mueve sus ‘fichas’, pero que sea democráticamente y sin hacer trampas. Veremos cómo se va desarrollando la partida a una nueva oportunidad de dialogo…



JL Herrera Vega

