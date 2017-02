Divendres, 24.2.2017. 22:09 h

Semana que ha dado para hablar de los misteriosos y recónditos diálogos entre Rajoy y Puigdemont. El presidente del ejecutivo central ha evitado este miércoles confirmar o desmentir si mantuvo ese encuentro y ha hecho hincapié en que él está dispuesto a hablar con el Gobierno catalán: "Quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar España".



Dialogar es cosa mínimo de dos interlocutores, de poder exponer lo que cada uno crea conveniente. Pero si ese dialogo ya empieza sesgado porque uno predispone a no escuchar al otro por no hablar de “realidades”, o incita a direccionar el feedback de la otra parte por ser un “aniquilador”, se le puede llamar cualquier cosa, pero no dialogo. Seguir oyendo decir que si Catalunya se va, eso es liquidar el Reino de España, no es más que continuar con el discurso fácil de la catalanofobia. Es la excusa de la propia ineptitud más ruin, que puede ir a más ante lo que se está viendo y se verá.



Sobre los contactos del ‘máximo nivel’, en declaraciones en los pasillos del Congreso, tras responder a las preguntas de control, Rajoy ha sido preguntado en un par de ocasiones si esa entrevista se produjo, pero esquivando la cuestión ha afirmado: "La posición, que recoge un medio de comunicación mía, es la de siempre". O sea nada. Establecer estos conatos de diálogos, donde todo está ya está establecido ‘per se’, es como predicar en el desierto. Una pérdida de tiempo.



Escuchar decir que “el Gobierno no pone fecha de caducidad a la Operación Diálogo” en boca de Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha sido según el PP un mensaje nada en clave al Gobierno de Carles Puigdemont, a la sociedad catalana y a los interlocutores a los que se pretende abrir aún más, tras el tremendo fracaso del encuentro secreto entre los dos mandatarios el pasado 11 de enero. Raro se hace que no acaben en fallida esos ‘diálogos’ si se prevende que España es la víctima en todo esto.



Por eso el portavoz del Gobierno reiteró este viernes varias veces, en público y en privado, que el Ejecutivo de Rajoy no descarta emprender nuevos contactos "discretos" con la Generalitat de Cataluña para seguir hablando de esos ‘problemas reales’ que afectan a los catalanes. Fuentes de La Moncloa precisaron a continuación que no habrá encuentro oficial de Rajoy y Puigdemont hasta que se constate que hay alguna posibilidad de acuerdo. Hablar de discreción es lo mismo que decir que se ira ahogando a Catalunya sibilinamente hasta asfixiarla ¿Pero no decíamos que sin ella España desaparecería? La catalanofobia les es mucho más 'rentable' que la verdad o la democracia…



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Comunicado