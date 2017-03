Marzo y el Miedo

Divendres, 31.3.2017. 22:00 h

Se ha sido testigo en los medios afines al unionismo que este mes que ha acabado, Marzo, ha sido un ‘mes agridulce para el independentismo’. Pero nadie se ha atrevido a decir que España tiene más miedo que nunca. Hay muchas maneras de ver el miedo en las personas y de igual manera como la trasladan a la política. Cuando a uno se le apodera el mismo, una de las reacciones nada cognitivas es atacar sin razón ni escrúpulos para defenderse. Uno no se enerva ante quien o qué, no le intimida. Por eso el gobierno utiliza todos los medios posibles para intentar amedrentar a Catalunya. Cada día que pasa, la posibilidad de que se celebre un referéndum, les asola y les devasta. Ya no saben qué hacer.



Todo esto se corrobora porque si con la guerra sucia a las inhabilitaciones del expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau. Además de los puntos álgidos del juicio del 'caso Palau', incluyendo las confesiones de Fèlix Millet y Jordi y Gemma Montull, solo han conseguido segun la encuesta del CEO, que el 48,5% de los catalanes votarían hoy en contra de la independencia, mientras que el 44,3% lo harían por un estado libre, se antoja poco rédito para tanto esfuerzo estatal. Lo que indica que les ha fallado esa munición pesada.



Por eso el Gobierno ha decidido recurrir los presupuestos de la Generalitat ante el miedo de posibles partidas destinadas a la celebración del referéndum de independencia. Y por eso el Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde a la interposición de la demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). El miedo se huele. Ni la prensa territorial catalana sumisa al Gobierno se dislumbra ya suficiente tropa de ataque.



Ni la presión económica-fiscal citada este mes sobre empresas de Catalunya hace mejorar su ‘marcador’ contra la independencia. En los dos últimos ejercicios, Haciendaha llevado a cabo en Catalunya 600 investigaciones anuales sobre la actividad de profesionales. En el ámbito de la empresa se practicaron 380 inspecciones. El crecimiento del 24% de los ingresos fiscales derivados de la inspección en Catalunya contrasta con el descenso del 5% que se dio en el conjunto de España. Estos datos y la cara dura del gobierno español por alentarlos, hablan por sí solos.



Y se podría estar dando ejemplos sobre este mes del ‘pánico interior’ de los unionistas. Si es que hasta Duran i Lleida el que se creía como se dice hoy en día, ‘el puto amo’, de los unionistas catalanes, no ha podido evitarlo en la presentación de su libro. Nada menos que “preocupación y angustia” han sido las palabras más repetidas en el discurso encubierto de esa presentación. Una intervención por cierto, que no ha hecho mención alguna a la reciente desaparición definitiva del que fue su partido con una deuda que se acerca a los 20 millones de euros y que forzó un concurso de acreedores.



Catalunya no tiene miedo porque tiene mucho que ganar y poco que perder. Justo al contrario de los que intentan trasmitirlo. La seriedad con la que se está desarrollando el ‘procés’ los está dejando sin argumentos…



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Comunicado