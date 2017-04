Democracia a escondidas

Dissabte, 8.4.2017. 00:00 h

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya publicaba este miercoles el decreto que establecía que "durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, des del dia 5 fins al dia 8 d'abril de 2017, i mentre no torni a Catalunya, exercirà la suplència en l'exercici de les seves funcions el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras".



Según han confirmado fuentes del Govern, el president de la Generalitat Carles Puigdemont, ha realizado un viajea los Estados Unidos, manteniendo un encuentro de 25 minutos con el expresidente Jimmy Carterpara hablar sobre el procés de Catalunya. Emotivo y serio encuentro en la costa este estadounidense.



Tras regresar el pasado fin de semana de un viaje oficial a Boston, Washington y Nueva York, Puigdemont volvió a coger el avión el pasado miércoles hacia los Estados Unidos y este viernes ha mantenido un encuentro con Carter en Atlanta, donde su organización especializada en promover procesos de paz y de resolución de conflictos, el Carter Center, ofrece la llamada "Annual Executive Briefing and Presidential Reception".



Por miedo a un boicot, algo habitual últimamente, la Generalitat ha tenido que mantener en secreto hasta este viernes el viaje de Puigdemont. De hecho el jueves ya no asistió a la segunda jornada de la sesión plenaria en el Parlament. El president partió hacia los Estados Unidos el miércoles, después de intervenir por la mañana en la sesión de control en el Parlament.



En declaraciones a TV3 desde Atlanta, el president Puigdemont ha puesto de relieve su predisposición a aceptar la figura de un mediador en el pulso que mantiene la Generalitat con el Estado por el proceso soberanista: "Nosotros tenemos la mesa puesta para que se siente el Estado español. Y si hace falta que haya la mediación de otra gente, por nosotros no será que no", ha mantenido.



Como si se tuviera que esconder de los actos democráticos, además de la reunión con Carter, Puigdemont participó tambien en el encuentro anual del Círculo de Embajadores del Centro Carter, que reúne diplomáticos y expertos estadounidenses, así como grandes filántropos.



Carles Puigdemont ha celebrado poder explicar sus argumentos en Atlanta: "Para nosotros es una oportunidad poder venir aquí a compartir la situación, comprobar una vez más el interés que hay por lo que está pasando en Cataluña, con una gente acostumbrada a hablar de estos asuntos en todo el mundo".



Desde un comunicado de la Generalitat, Puigdemont destacó a la salida de la reunión de ayer que los participantes tienen "conocimiento y experiencia en el ámbito de la resolución de los conflictos a través de la mediación y el diálogo".



A lo que se ha llegado. Una sociedad que se autodenomina democrática, como la española, es sorprende que un político de ese Estado tenga que ocultar sus actos como si estuviera en un país con dictadura o fuera a delinquir por expresarse. Esto se asemeja cada día, más y más, al régimen anterior…



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Comunicado