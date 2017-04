AECAT Ready

Dissabte, 29.4.2017. 15:55 h

No es una asamblea de mandatarios políticos, no es cosa del Govern ni de la administración de la Generalitat, o de cualquiera de sus departamentos. Es cosa de unos cuantos ciudadanos organizados democráticamente, aunque tengan sus afinidades políticas -por si el TC decidiera también suspenderla- Los más de 3.000 socios con derecho a voto de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han decidido este sábado apoyar por unanimidad una eventual declaración unilateral de independencia en caso de que el Estado no permita celebrar el referéndum en Catalunya.



El peso de la ANC es evidente en el procés. Con anterioridad, la ANC había aprobado otras declaraciones con objetivos directos sobre la autodeterminación de Catalunya que siempre se han cumplido. La hoja de ruta de la ANC para este año, aprobada sin ningún tipo de enmiendas, contempla tres escenarios respecto al proceso de independencia de Cataluña. En el primero, se celebraría el referéndum; en el segundo se prevé una "injerencia" del Gobierno español en las instituciones catalanas antes del referéndum, y un tercero donde esta injerencia se daría a posteriori.



En el caso de que se produjeran el segundo o el tercer escenario, la ANC activaría la llamada Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT) un órgano formado por diputados, alcaldes y concejales por la autodeterminación. La activación de este organismo se daría si un miembro del Govern es inhabilitado y sería este ente el encargado de proclamar la independencia y asumir "la máxima representación legítima, soberana e institucional de Catalunya", según fija su hoja de ruta. Asamblea que como dicen los anglófonos del establishment’, está ready (preparada) para actuar.



Jordi Sànchez, presidente de la ANC ha celebrado una asamblea que ha asegurado que es "un acto de unidad". Recordando que en la defensa por la celebración del referéndum no dudan ni el Gobierno catalán ni los diputados independentistas, ha afirmado que "ahora toca coger la calle de en medio que nos lleva a un cruce, el del sí o el no. Nosotros decimos bien claro que sí". Dejando claro que "votaremos, desde luego que votaremos". Y que "la declaración de independencia se hará como consecuencia del referéndum".



El presidente de la entidad también ha llamado a apoyar a los miembros de la Mesa del Parlament cuando vayan a declarar ante el TSJC en las próximas semanas. Sànchez ha pedido una "movilización permanente y "si hay que ir a dormir a las puertas del Parlament para que puedan legislar y convocar nuestro referéndum, ahí estaremos, en el parque de la Ciutadella".



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha clausurado la asamblea asegurado que "habrá fecha y pregunta, porque es un compromiso democrático" y ha señalado que “el proceso independentista no está a medio camino, sino al final y por lo tanto todos, el Gobierno, el parlamento, las entidades, todos, nos tenemos que poner el sombrero de la hora trascendente en el que las cosas se complican". La ANC siempre dispuesta. El AECAT también lo está…



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

