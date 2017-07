Ada Colau será Juzgada

Divendres, 7.7.2017. 22:36 h

Es la hora Ada Colau. Su oportunidad y la de los que la rodean. Es la hora dels Comuns. El momento de demostrar este sábado que se pueden tener dudas, aunque no se debiera, sobre un SÍ o un NO. Pero sobre votar en referéndum es algo del que no se debería titubear ni mucho menos recelar políticamente. Hay que alentar la participación de la ciudadanía. Cada líder o responsable político tiene ese deber, está en su cargo como tal. El plebiscito del 1–O es Democracia en estado puro. Lo saben hasta en Madrid, aunque lo intenten vender al revés. Muy al reves.



Para Colau en su ‘Programa En Comú’, se ponía de relevancia la inteligencia colectiva; a través de un excepcional proceso participativo que hizo posible que miles de personas hayan tomado parte en la creación de las propuestas, su discusión y priorización. Por eso ahora los Comuns no pueden dejar tirado a una gran parte de su electorado que desea tener la posibilidad de participar en un referéndum histórico, en un acto que les afecta también a ellos. Eso de rebote incide en su propio beneficio de partido y se lo van a agradecer posteriormente. La Historia suele juzgar moralmente de una manera o de otra, tarde o temprano, a aquel que fue valiente o al que la cobardía hizo no posicionarse en momentos históricos claves para su pueblo.



Las palabras de Pablo Iglesias en Cádiz, "no hay que criminalizar esa movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en ese referéndum", no hacen más que corroborar que a todo aquel que no vive los acontecimientos de Catalunya in situ, no es conocedor de esto a lo que se llama el Procés. ¿Cómo se puede aconsejar NO VOTAR? O este político intenta boicotear el 1-O, o él, la alcaldesa de Barcelona y el Coordinador General de Catalunya en Comú, Xavier Domènech se han vuelto Anarquistas con un golpe de calor.



Hasta hacen valido, aunque sea por una vez como excepción, al Secretario general de Podemos-Cataluña,Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante Fachín, que ha señalado que el éxito del 1-O podría abrir un nuevo escenario que pasaría por obligar al PP a sentarse a la mesa, argumentando que “Catalunya siempre ha sido pionera en los cambios del Estado. Cuando Catalunya avanza, avanza toda España”. También los fuertes vientos del norte de Catalunya como la Tramontana, dicen tiene la facultad de hacer cambiar el estado de ánimo por momentos. Que Dante abogue ahora por el 1-O debe ser significativo de su pasado por tierras de Girona.



Un referéndum es algo muy legítimo. Así es conveniente que la Sra. Colau crea en su Catalunya, como confió en su plataforma antidesahucio, por creerla tan democráticamente legítima cuando era activista social de pro. Votar es la máxima expresión de la democracia y su partido Barcelona en Comú, siempre hace referencia a ella siempre que puede entre sus electores. Aunque Catalunya no sea de las que persiguen el desquite o la represalia como tal, la Historia juzgará ese ‘presumible’ talante de libertad y tolerancia, aunque solo sea por ir contra la autocracia de este Estado.



Hay mucha responsabilidad en las acciones de la clase política catalana actual. Otro gesto por mucha razón de peso que tenga, que no sea el del pluralismo, siempre estará en otro escalón de la historia. Lo que preste este sábado, lo será para los siguientes mientras Catalunya perdure…



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Comunicado