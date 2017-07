Dissabte, 22.7.2017. 00:00 h

Semana de acupuntura al Estado. Se han tocado puntos vitales para hacer replantear a cualquier democracia de su salud, excepto a la española. Con el documental Las cloacas de Interior, sobre el uso partidista del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz para perjudicar e incriminar a los independentistas catalanes, ha quedado aún más claro que el Estado español se hunde.



Un país que se autoproclama democrático y libre no ha permitido que sus medios de difusión, a excepción de los pocos cines de estreno del mes pasado, a pesar de las buenas críticas y a la carga de profundidad que supone este trabajo, que sólo TV3 y Euskal Irrati Telebista (EITB), la televisión vasca, hayan apostado por emitir este documental. Ninguna cadena de televisión de ámbito nacional ha querido emitir este trabajo. Represalias mediante. Ningún político ha dimito y no han habido sobresaltos en la cúpula del ejecutivo. Como algo natural y cotidiano ha sido el post-emisión de TV. Silencio sibilino desde el gobierno. Prácticas propias de una dictadura, realizadas desde Interior, donde algo así solo puede pasar aquí.



Ya nadie se extraña que el 80% de los catalanes deseen ese referéndum. Nadie se quiere hundir en un Estado que parece que hasta le interesa que haya una secesión de Catalunya para refundarse. Cada vez más gente opina que España saldrá ganando sin una Catalunya a su lado, que tendrá que 'despertar' y valerse por si sola. Ahora el Estado solo sirve para hacer de controladora, de represora. No le va a servir de nada, al contrario le perjudicará, que el Gobierno controle los gastos de la Generalitat para impedir la consulta. El ejecutivo central se está metiendo en un barrizal del que le va a costar salir.



La ciudadanía catalana del ‘sí’ sigue creciendo, gracias a esa acupuntura. Según el Cente d'Estudis d'Opinió (CEO), de cara al 1-O dos de cada tres catalanes el (67,5%) manifiestan su intención de participar en el referéndum unilateral. De este porcentaje, el 39% votarían 'sí' a la independencia y el 23,4% votaría 'no'. Con estos datos, y desechando al 18% que se declara abstencionista y al 14% no aclara qué hará el 1-O, el CEO estima que el 'sí' se impondría con un 62,4% de los votos, mientras que el 'no' se quedaría en el 37,6%. Enhorabuena Estado español, por hacer que cada vez más gente busque un salvavidas en forma de referéndum para no hundirse…



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

