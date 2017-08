Dificultad es Oportunidad

Dissabte, 5.8.2017. 00:00 h

Días estivales de calor. A pesar de las altas temperaturas de este verano se siguen oyendo en las tertulias de terraza la situación en la que se encuentra Catalunya y el Procés y aún sube más la temperatura. La oportunidad que tienen los catalanes de ser lo quieren ser, no hace mella en las posibles dificultades que se están viviendo, y se vivirán aún más, en Catalunya. Decía el genial cientifico en física Albert Einstein que por su experiencia, “en medio de la dificultad está la oportunidad”.



Para estar en igualdad de condiciones en esas dificultades la CUP exige "más confrontación" con el Estado. Tras la enésima admisión a trámite de forma ipso facta del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno para suspender la reforma del reglamento del Parlament, los interrogatorios de la Guardia Civil a funcionarios y altos cargos del Govern de Puigdemont, la CUP considera que habría que "comenzar a entrar en una lógica de más confrontación con las instituciones del Estado".



Según el diputado ‘cupaire’ Benet Salellas "no tienen ningún tipo de justificación para continuar haciendo lo que hacen", en una entrevista en Europa Press. En referencia a la investigación circunscrita en la causa contra el exsenador de ERC Santi Vidal, del Juzgado número 13 de Barcelona. Añadiendo que "están experimentando con los límites del Estado de derecho. O bien hay un juez que está ordenando investigar a un Ejecutivo por sus decisiones políticas, pero no lo quiere confesar públicamente, que sería extremadamente grave; o bien la Guardia Civil está actuando sin el mandato del juzgado para investigar las decisiones políticas de un Govern, que todavía sería más grave”.



Se espera un post Agosto aún más caliente. Tener esta oportunidad significa gestionar las dificultades de forma atemperada como hasta ahora ha hecho el Govern. El 1-O está casi listo. Se verá según esté el horno, si hay que poner ‘más calor’, para subir el suflé...



JL Herrera Vega

Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Comunicado