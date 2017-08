Mossos y la Política centralista

Dissabte, 26.8.2017. 00:00 h

Se está siendo testigo de lo que muchos siempre han reivindicado en las relaciones Catalunya/Estado. Mucho antes de que el Procés saliera a escena. Mucho antes que infinidad de ciudadanos hubieran siquiera pensado en la independencia. Es la absoluta autoritaria y despótica manera de actuar de los diferentes gobiernos de Madrid hacia Catalunya. Despachar ‘propaganda’ política sin venir a cuento, y a diestro y siniestro.



Así el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha visto la necesidad de comparecer ante los españoles de forma extraordinaria después de la reunión del Consejo de Ministros para lanzar dos mensajes políticos. El primero ha sido una reivindicación clara del papel del Estado en la crisis terrorista provocada por los atentados de Barcelona y Cambrils. El segundo, un llamamiento a la unidad de los partidos políticos para ser "grandes" y "fuertes" en el combate contra el terrorismo yihadista.



El primer mensaje ha sido claro. Alabar a las fuerzas de seguridad del Estado y ningunear a la policía catalana ante cualquier oportunidad de hacerlo. La última en esa línea, negar la inclusión o no de los Mossos en los organismos policiales europeos de coordinación, información y prevención de la amenaza terrorista.



Por eso el President Carles Puigdemont, en una entrevista en el Financial Times, ha a acusado a Mariano Rajoy de "jugar a la política con la seguridad de los catalanes", recordando que reclamó al Ejecutivo español, al hilo de la demanda del Govern de poder ofertar 500 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, que no "se hiciera política" con ello, pero que por desgracia, el Gobierno español tiene otras prioridades en su agenda.



El segundo mensaje es la misma vieja retórica de siempre. La unidad de las fuerzas políticas, si estas están de parte de su discurso. Si bien ha felicitado a los Mossos, fundamentalmente ha alabado la "coordinación" de todos los cuerpos policiales. Puigdemont más realista, ha reivindicado que "la policía catalana, a pesar de que no cuenta con todas las herramientas que precisa y está mal financiada, ha gestionado la crisis excepcionalmente bien".



Hay que felicitar a todos los que han prestado su ayuda en estos atentados. Servicio de ambulancias, taxistas, servicio de urgencias, diferentes policias, botiguers, ciudadanos anónimos, etc. etc. Pero esta vez con especial énfasis hay que romper una lanza por los Mossos d'Esquadra. A parte del buen trabajo que han llevado a cabo, por el ninguneo y el descredito al que le quiere asumir la política centralista del PP. Manifestación masiva para este sábado donde se encontraran de nuevo el Ejecutivo y el Govern, veremos que depara en los próximos días. Lo que si queda claro es que Catalunya, “No tiene miedo”…



