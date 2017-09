Dissabte, 2.9.2017. 00:00 h

El director de ‘El Periodico’, Enric Hernandez falta a la verdad de manera flagrante. Miente, e incluso es peor, de periodista a periodista, ha manipulado información de extrema gravedad contra los Mossos d’Esquadra. Ha tenido que ser el propio fundador de Wikileaks, Julian Assange, el que incida en esta línea y ha publicado un tuit en el que asegura que el supuesto documento de la CIA que reproduce El Periódico de Catalunya parece "modificado o fabricado". Sustenta esta afirmación en que las comillas que se utilizan en el documento para citar son típicas de España y no de una nota escrita en inglés.



Wikileaks, que ha filtrado numerosos documentos secretos, aprecia ciertos errores de bulto en la redacción de un texto supuestamente escrito en inglés: además del mal uso de las comillas señalado por Assange, ya que se emplea la palabra 'Irak' en vez de 'Iraq' - Iraq es la forma de escribir el nombre del país en inglés - o 'nota' en vez de 'notice'. También se destaca el empleo de 'ISIS' - utilizado en los medios de comunicación - cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos emplean 'ISIL',para referirse al Estado Islámico.



Pese a lo publicado por 'El Periódico' este pasado jueves, este comunicado es falso y carece de valor periodístico. Según ha asegurado Assange en Twitter, dicho aviso carece de veracidad al analizar de manera minuciosa el texto. Ante la avalancha de críticas Hernández ha intentado rectificar. Ya no era un comunicado de la CIA sino de la NCTC. Después en RAC 1 ha afirmado que “reproducimos el texto, no necesariamente la tipografía, que puede haber cambiado”, deja claro para algunos de los diarios ‘amigos’ de Madrid, que la noticia era falsa.



Hernandez ha querido utilizar las armas que está acostumbrado a hacer servir. La tergiversación, la manipulación, el desprestigio a terceros y la falta de responsabilidad para pedir disculpas o dimitir. Tal como indica Joan Puig, la ‘alcantarilla’ en estado puro. Pero ya no engaña ni a los suyos, que le darán la espalda. La historia siempre es la misma, cuando no sirva, se le anulara sistemáticamente. Otra estratagema que les sale mal. Por eso el ministro de Interior quiere 'investigar'...



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

El Comunicado