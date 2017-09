Un Estado sin recursos

Dissabte, 16.9.2017. 00:00 h

El Estado español intenta anular a los medios de comunicación catalanes que no se avienen a sus doctrinas dictatoriales. Ahora ha sido el editor del Directe.cat, Joan Puig, el que ha sido requerido por la Guardia Civil debido a la publicidad institucional que publica sobre el 1-O en este digital de comunicación. Algo que atenta contra uno de los derechos fundamentales en una democracia. La libertad de prensa.



La libertad de prensa se denomina al derecho que tienen los medios de comunicación de investigar, informar y emitir sin ningún tipo de limitaciones o coacciones, como la censura previa, el acoso, el hostigamiento o las presiones judiciales injustificadas y ordenadas por un gobierno. Como en este caso.



Según el derecho internacional, la libertad de prensa es una garantía constitucional, fundamentada en la libertad de expresión, propia de sociedades con sistemas políticos democráticos de libertades plenas. Y no puede existir ninguna excusa administrativa, política o jurídica para intervenirla.



Como tal, la libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental, en los cuales tienen derecho de expresarse libremente y sin censura de ningún tipo. Sea cual fuere su cometido. La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión en una democracia sana y sin corrupción.



La prensa (en sus varias plataformas) juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al informar públicamente las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia en su día a día, del tema que fuere, de la sensibilidad que se diera, y aunque fuera noticiando de una minoría en contra de una gran masa.



La libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tienen el derecho de organizarse para la búsqueda, edición y divulgación de información, en los medios de comunicación. Para ello pueden utilizar, si así lo requieren, la publicidad como medio de recurso económico. Los contenidos de esa publicidad, al igual que el de la información, no pueden estar controlados ni censurados por los poderes de un Estado u otros análogos.



Coaccionar la libertad de prensa en cualquiera de sus expresiones, demuestra la salud democrática de ese Estado. La decadencia de España está a la altura de su abuso de poder y de su cobardía intentando acallar a los medios de comunicación, entre otros. El Gobierno central debería haber hecho su trabajo en vez de hacerse servir por esa instrumentalizada justicia y la guardia civil.



Creer a estas alturas que la publicidad de la Generalitat puede influir en el resultado de las votaciones es no ver la realidad de todo esto. O peor aún, prohibirla es no tener más recursos para poder parar este aluvión democrático. Las vergonzosas y dictatoriales formas con las que el Estado está actuando contra Catalunya, e ira creciendo según se van poniendo más nerviosos, permiten ver a su ciudadanía (pronto todo el mundo será testigo de esa represión) que cada vez son más necesarias esas urnas.



Estamos en tiempos de campaña. En cualquier caso, con un comunicador de partido y sus trasatlánticos y zodiacs pinchadas, y un fiscal general y los catalanes abducidos, no hace falta mucha más campaña. Cada vez que los del NO abren la boca, es un mitin ganado para los del SÍ. El 1 de octubre se votará en Referéndum…



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

El Comunicado