Españoles de aquí votarán sí

Dissabte, 23.9.2017. 00:00 h

Muchos de los unionistas catalanes, españoles/catalanes, españoles residentes a secas, o como se les quiera llamar, que hayan tenido dudas sobre el 1-O, han sentido verguenza esta semana por la actuación de su gobierno. Si son gente decente, seguro. Cada acción del ejecutivo hace sonrojar al más pintado. Un puede sentir apego a un territorio que sabe ahora va a perder, pero lo querrá mantener haciendo las cosas de otra manera.



Se puede entender que ese sentimiento (equivoco) de posesión ‘colonial’ haga negar muchas cosas antes de una perdida que ha durado tantos siglos, pero vender que querer VOTAR es promulgar la sedición y los golpes de estado, de ser este territorio golpista, de personas antidemocráticas, de alentar la ilegalidad, etc. como se ha hecho con los diferentes detenidos en esta semana, es más que desvergüenza. No tiene nombre en una democrácia, o sí.



Por eso Rajoy está políticamente finiquitado. Ahora cada paso que dé, será para peor. Si alguien tenía dudas de la manera de gestionar los temas importantes de este gobierno, ahora ya no las tiene. La situación actual entre la independéncia que reclama Catalunya y quiere conseguir votando, y España con su represión de otras epocas y nula democracia, las ha despejado todas. Es de una cobardía supina utilizar a los cuerpos policiales para un desempeño que debería haberse realizado exclusivamente por políticos.



La excusa de la ‘justicia’ es tan débil que solo las mentes débiles se la creen. No se va a nombrar de nuevo al Tribunal Constitucional. Al Fiscal General que fue cuestionado y apartado por el Congreso español para ser recuperado in extremis para esto. Ni de la Policia que acudió al lugar de los ‘detenidos’ antes de tener las pertinentes órdenes judiciales de registro. No hace falta reiterar en lo obvio, con un minínimo de decencia o verguenza, basta.



Cuando en Madrid se enteren de que va esto ya no podrán poner remedio a muchos de esos unionisrtas o españolistas inteligentes que tenian sus dudas y que ahora votaran sí tras lo que estan siendo testigos. Ni siquiera han intentado utilizar la política para seducirlos a ellos mientras tengan la fuerza represiva. Como afirma el exagente de la CIA, Edward Snowden, “Rajoy es libre de oponerse a la independencia catalana, pero sólo a través de la persuasión, no de la violencia. El uso de la fuerza para detener el voto es opresión. Uno puede estar en contra de la independencia catalana y todavía en favor de los derechos humanos. Pero uno no puede estar a favor de la represión de Rajoy y decir lo mismo”.



El jefe del ejecutivo acabará cayendo del gobierno. No tardará mucho. Se jubilará y cuando se halle en su retiro, probablemente en Galicia, se le preguntará como se le pregunto a Alfonso Armada por el 23 F. Por supuesto, el también negará cualquier implicación. Remitirá al TC y a los juzgados toda la responsabilidad de su inexistente política. Lo mejor está por llegar…



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

El Comunicado