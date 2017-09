Catalunya escribe su Historia

Dissabte, 30.9.2017. 00:00 h

Catalunya tiene este domingo la posibilidad de escribir o reescribir los anales de su destino. Tiene en sus manos lo que infinidad de antepasados han anhelado y de lo que los futuros catalanes hablarán y agradeceran. El referéndum por la independencia de este 1 de Octubre, tras 300 años de la caída de Barcelona en 1714 durante la Guerra de Sucesión, ejercerá la responsabilidad de hacer entrar en los libros de historia, a los coetáneos que lo votaran en las urnas democráticamente.



La rendición a las tropas borbónicas -apoyadas por Castilla- marcó el momento en que se esfumaron las instituciones de autogobierno de Cataluña. Ahora, la voluntad de una parte de la ciudadanía catalana de seguir existiendo como entidad nacional sin las directrices de esa corona, junto a la ilusión de otra parte de verse libre de gobiernos autoritarios, de los que quieren ver mejorar la economía, la enseñanza, la sanidad, la cultura, etc. de ver en suma una sociedad catalana mejor, tienen la oportunidad de dar ese paso para un futuro más optimista.



La relevancia de los argumentos históricos sobre la independencia de Catalunya nunca ha encajado en la batalla jurídico-política que han librado las autoridades catalanas con las del Estado central en Madrid. Ahora, cuando la política ha dejado paso a la represión jurídico-policial es cuando una sociedad catalana madura y serena ha decidido dar este paso. La disposición de diversos factores en su ciudadanía lo ha hecho posible. El último ejemplo de la vigila en los colegios electorales de este fin de semana para algunos, vuelve a dignificar este procés.



Uno de esos factores es que Catalunya ha dejado de tener miedo. Dirigentes valientes, ciudadanos valientes y preparados. Medios de comunicación y periodistas valientes. Desde todos los ámbitos de la sociedad se ha demostrado compromiso. Grandes y pequeños. Otro de esos factores es la era digital en la que toda la población está interconectada como una solo. Se ha visto como esta ha acudido a las llamadas para su presencia en las irregulares actuaciones policiales/judiciales. Hay que ser positivo por todo el camino andado en este proyecto común, ahora hay que llegar al destino.



Siendo justos y con el día de reflexión presente no va a ser desde aquí donde se pida un voto afirmativo. Que cada cual obre según su conciencia e ideales. Pero que sepa que el posicionamiento personal de cada uno, nos influye a todos. Es hora de ver el camino andado, y sentirse satisfecho. De ser conscientes, responsables y consecuentes, que a estas alturas ya no hay marcha atrás. Sería nefasto para ambas partes que esto se detuviera aquí y todo siguiera igual. Hasta los jueces conocen la rrealidad. Por eso hay que VOTAR. La Historia está pendiente de todos nosotros…



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

El Comunicado