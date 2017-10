A España solo le interesa la foto

Divendres, 6.10.2017. 17:54 h

Semana de intensas sensaciones y hora de hacer las reflexiones más metódicas y necesarias hasta el momento. El siguiente paso así lo requiere. La declaración de independencia. Llegados hasta aquí uno se pregunta cuáles han sido los movimientos realizados y la situación en la que se encuentran ahora las dos partes, España y Catalunya.



Sobre la primera cada vez quedan menos dudas que como país orgulloso de su pasado, de su idiosincrasia y de su negativa a cambiar porque haciendo lo que hace, trabaja menos y siempre gana algo, ya le va bien. Como dijo en su día, sobre bombardear Barcelona cada cincuenta años o menos, Espartero y le secundaron posteriormente Azaña y Peces-Barba, es suficiente. Esa es la línea que se mantiene una sobre la otra en estos momentos. Falsedad, prepotencia, injusticia, ¿para qué más?.



Ahora creo saber (y lo digo en primera persona) porque después de muchas reflexiones España actúa así. Porque este Estado, como muchos otros que tienen problemas de credibilidad o debilidad, necesitan salir siempre en la foto, para sentirse el gallo del gallinero y sacar pecho entre las gallinas de otros corrales. O sea, necesita lo que hoy se dice el ‘postureo’, dar una imagen al exterior o interior de tener el control, de poderoso, de buscar la foto la imagen icónica. El logo. Su marca España se creó para eso.



Un Estado imperial sustentado en la fuerza, que no en la razón, y que se crea global e importante, no puede tener conflictos étnicos o de identidad. España vive de su ‘imagen’ desde siempre. Porque para la realidad diaria, la real, de ser fuerte en economía, en ciencia, en derechos sociales, etc. ya tiene al motor llamado Catalunya. A la que no le ha hecho falta salir en la foto. Hasta ahora. Y por eso molesta. Ejemplo, el tú a tú entre elPresident y el Rey. Qué desvergüenza la de Puigdemont decirle “Així no, Majestat”!



Cataluña va a ganar en este pulso. Por fin le toca ganar dirán algunos. Pero sí, la experiencia acumulada a lo largo de su historia le va a permitir no cometer los errores de antaño. Prudencia e inteligencia en esta partida de ajedrez. La soberbia de España hará el resto. Catalunya no tiene ni miedo ni prisa, España que se vale de la imagen icónica, sí. Ningún Enric Millo de turno intentará desprestigiar a la ciudadanía de esa manera tan cínica, en un acto democrático.



Todo está encaminado. Lo del cambio social de algunas empresas conviene a todas las partes, y además no es en absoluto vinculante en días de globalización. Es hasta elocuente que en una transición haya quien no quiera contratiempos con este tipo de Estado. Solo los que no entienden hablan del tema. En cualquier caso, la acción ‘Express’ del Gobierno es barriobajera en todos los sentidos.



Y no está preocupada porque incluso le convendría que se le aplicase el Articulo 155 de la Constitución. Así de directo. Solo con aguantar un poco los envites judiciales y policiales, empezaría de 0. Con órgano ejecutivo y legislativo propio. Organizando un Estado nuevo paso a paso. Aguantando más la presión financiera y social que Madrid que se irá apagando. Y lo más importante tiene a la ciudadanía de su parte. La imagen en caso de represalias le consumiría, saldría borrosa en la foto y no está acostumbrada a ello.



España que vive en una realidad paralela a Catalunya, necesita aparentar, Catalunya no. Necesita parecer que es europeísta, cuando no lo es. No se preocupan ni porque algún presidente del Estado hable algún idioma. O algún eurodiputado que otro. En cualquier caso sería necesario aumentar la presión europea. Algunos días de universitarios encadenados en el parlamento y ciudades europeas les harían ver que debe haber un mediador en todo esto para evitar más abusos de poder judicial/policial. Europa no se puede permitir otro domingo negro. Lamentablemente la historia ha hecho que la belicosidad que ha pasado por Catalunya se repita después en el resto del continente.



Les gusta salir en la foto tanto que pueden mentir 25 horas al día. Desde los tiempos de campaña del régimen ha sido así, y luego pasó con la propaganda alemana en Europa. Ahora con Internet aun se les hace más necesario ese ‘postureo’. El enviar al Mayor de los Mossos a declarar, a la ANC a Optimum y poner vallas para que después digan en sus medios que no iban arropados por nadie más, es la última.



Según The Economist, comienza la editorial asegurando sobre la cuestión catalana que, "cuando una democracia envía anti-disturbios a golpear abuelas en la cabeza para evitar que voten, algo va realmente mal." Luego lo han intentado tergiversar, pero no contaban con la foto en su contra. Añadiendo que la reacción de Rajoy "vierte España a la peor crisis constitucional desde el intento de golpe de estado de 1981 y sólo una negociación puede devolver la calma". Eso les duele sin freno.



Por eso Catalunya pase lo que pase, tiene que seguir hasta el final, debe esperar a que el Parlament encuentre la luz apropiada para esa foto. Y debe seguir porque ya no tiene posibilidad de volver al punto de partida, donde encima no se lo perdonarían nunca. Se hace necesario un buen mediador y sino, ninguno. Si Europa no despierta de su letargo el Govern a buen seguro sabrá encontrar un remedio.



Desde Madrid saben que por haber llegado hasta aquí nada será ya igual. Y lo ocultan. Solo hay que saber tener la sangre fría hasta el momento que el Parlament diga. Están muy preocupados. Cuando se utiliza la fuerza se tiene miedo y encima se pierde la razón. Por eso se van a manifestar este domingo. Para ver si así, saliendo en la foto, creen tener algo de razón. Tarde para eso…



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

El Comunicado