DUI o Naufragio

Dissabte, 21.10.2017. 00:00 h

Acaba la semana con un horizonte cada vez más incierto. Se esperaba que el gobierno español actuara con desesperación y sin dialogo, pero no con la impunidad moral con la que está llevando a cabo su represión contra Catalunya. Ahora pretende también humillarla. En los parámetros actuales si no hay un acto de constricción del Govern de última hora, la aplicación del Art. 155 se da ya por hecha. Pero lo que no se adivina es si la Generalitat tiene plan B de choque, con el viento que está soplando en contra. La calma, si no hay marea, no te lleva a puerto.



Hasta ahora con la política de pedir dialogo y sin ruido ciudadano excesivo, solo queda como remedio proclamar la DUI a la tempestad que se avecina. Pero esa sí que va a necesitar de más recursos que la apacibilidad y la calma chicha -Aviso a navegantes, hay ciudadanos que empiezan a estar sorprendidos por la manera de gestionar el procés- Se espera una ruta de navegación diferente de la que se ha tenido hasta ahora por la gravedad de la situación. La población sabe que en caso de embarrancar no estan dispuestos a padecer la vileza, el doblegamiento y el desdén del Estado.



La apuesta arriesgada sobre la mesa del ejecutivo, suma y sigue. Sanchez y Cuixart encarcelados, acoso a Trapero, incursiones al centro de datos de 112, intromisión a dependencias de mossos en Lleida, intimidación a medios de comunicación, etc. etc. Hasta la cúpula del Govern peligra. Pero aunque cada día salga algo nuevo y peor, la ciudadanía responde a cada manifestación, a cada parada, a cada reclamación requerida, con civismo y acciones pacíficas. Están dispuestos a las tempestades por una DUI antes que a un naufragio. Han demostrado que están preparados para esta travesía.



En cuanto se demuestre que Cataluña va a disputar, bregar y contender con España tras la DUI, no hay que preocuparse por el beneplácito de Europa. Saldrán aliados, tras pasar de nivel en la tempestad, como ha pasado siempre. A Rajoy, el Erdogan español acabará cayéndole la careta. En realidad al PP el Art. 155 les importa bien poco como tal, les es más importante sentirse poderoso ante la opinión pública nacional e internacional. No quieren tanto la gestión de la Generalitat, como la humillación en cada acción contra Catalunya. Sus compinches de Cs y PSOE le animan a ello, pero no creo que el pueblo catalán lo permita…



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

El Comunicado