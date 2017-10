República contra Elecciones ilegales

Dissabte, 28.10.2017. 00:00 h

Catalunya está en un Estado de shock. Cada uno a su manera. Se aboga por cerrar los ojos e interiorizar que se está en el anhelado nuevo país. Que por fin se encuentran en una República democrática. Que son historia presente y la podrán legar a las futuras generaciones. Se ha sido testigo de una serie de acontecimientos que han permitido asistir a algo realmente único, sin duda. Sin embargo el anuncio de Rajoy de aplicar el 155 de forma todopoderosa, solo tiene una palabra. Ilegalidad.



Tras la euforia y la exaltación, es el momento de reflexionar con la cabeza fría. El Govern catalán sabe que deben estar preparados a las futuras acciones de la Justicia o injusticia del Estado español. El primer paso sobre la misma ya lo han tenido que dar al votar anónimamente. Se ha oído decir que ha sido un acto deleznable, pero estos mismos no reprueban a esa justicia politizada hasta la saciedad. Y se debe estar preparado para el sitio policial durante un tiempo. Está por ver en qué términos porque el Gobierno español actúa como pollo sin cabeza. Hoy ha prometido equiparar el sueldo de las policías españolas con los de los Mossos.



Rajoy que no ha sabido gestionar políticamente nada en todo en el procés, que no ha sido capaz de ofrecer ni una sola propuesta que fuera atendida por el Govern, ahora ha declarado que cesa al President al Vicepresident y a todo els Concellers del Govern, disuelve el Parlament, cierra delegaciones de la Generalitat, cesa al Jefe de los Mossos y convoca elecciones para el 21 de Diciembre. Los superpoderes que se ha autoimpuesto gracias a la autoplicación del Art. 155 y a autoentenderlo a su manera han llevado a eso. Una República elegida democraticamente por los representantes legales de un pueblo, esta por encima de unas elecciónes ilegales, inventadas desde un artículo autocrático.



Por eso todo el mundo se pregunta como pretenden llevar a cabo unas elecciones ilegales de esa índole. ¿Qué le hace suponer al presidente del gobierno español que tiene el poder, si ni siquiera tiene ya el derecho, de decidir una convocatoria de este calibre? No es de extrañar que nadie vaya a ceder ni un ápice en esta demanda. ¿O es que quizás considera a los representantes del Govern novatos en política? Sr. Rajoy, alguien le dirá que ahora Catalunya tiene su propia legalidad. La ciudadanía catalana tiene a sus representantes y los respeta, alguien debería decirle que haga usted lo mismo. Las cosas han cambiado, ahora su juega de tú a tú.



¿Por qué nadie quiere que Catalunya se haya ido? Facil. España está a un paso de la quiebra técnica. Catalunya necesita solo de unas pocas semanas o algún mes para que tanta incongruencia acabe autoexplotando también, sobre ese 155. Hoy el Ibex 35 ha caído un 2 % y cedió 10.200 puntos tras la votación de independencia, cota que no ha logrado superar al cierre. La deuda pública en España marcaba en el primer semestre de este año un nuevo record: 1.200 billones de euros. El conjunto de administraciones públicas, tenían compromisos en Junio equivalentes al 100,03 % del PIB. Está en estos momentos peor que Grecia. Y Europa lo sabe. -Ferran Mascarell, el delegado que no ha podido intervenir en el Senado, quizas por ello, lo sabía tambien-. No hablemos de la Prima de Riesgo con Alemania. ¿Quién pagará si Catalunya no está?



Por eso Europa muestra cambios de opinión como era previsible. Porque ve que tendrán que negociar con Catalunya que es más solvente. Polonia, ha cambiado el discurso, recordando que espera que España utilice la fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza. Noruega emite imágenes de una península ibérica con una Catalunya Independiente. El subconsciente les traiciona. O Abjasia, Rusia, etc. La legalidad de un nuevo Estado catalán está ya por encima de cualquier abuso o ilegalidad española…



JL Herrera Vega

Ciéncies de la Informació i la Comunicació

